Хотів одружитися з коханою після перемоги: окупанти жорстоко вбили українського чемпіона

Українського військового Віктора Боржиєвського вбив російський снайпер.

На Донбасі загинув український військовий Віктор Боржиєвський / Колаж фото Facebook/Віктор Боржиєвский, ХОЦТКУМ

Російський снайпер убив багаторазового чемпіона України з туризму Віктора Боржиєвського. 36-річний український захисник загинув 17 березня у Луганській області. Про це повідомляє ТРК К-П.

Віктор пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Він був навідником мотопіхотної роти. Чоловік героїчно захищав Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Боржиєвський кілька разів був поранений та раз за разом повертався на поле бою, щоб боронити нашу землю.

17 березня російський снайпер влучив кулею у тіло Віктора Боржиєвського. Тоді він був ще живий, хоч і важко поранений. Його намагалися врятувати побратими, однак ворожа куля наздогнала і їх - всі загинули. Тоді снайпер вистрелив у Віктора вдруге. Цей постріл став смертельним.

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Що відомо про Віктора Боржиєвського

Віктор Боржиєвський до початку повномасштабного вторгнення Росіє в Україну не був військовим. Він був вихованцем Кам'янець-Подільської станції юних туристів та успішно виступав у складі міської команди. Віктор постійно брав участь у турнірах та всеукраїнських змаганнях і 5 разів виборював звання чемпіона України.

Він входив до складу головної суддівської колегії обласних чемпіонатів для учнівської та студентської молоді і був суддею ІІ категорії.

"Дуже класна людина. У Кам'янці був у команді "Вертикаль". І зараз майже вся команда – майстри та кандидати у майстри спорту з туризму, альпінізму, служать та захищають нашу країну", - сказав тренер Юрій Загоруйко.

Віктор вчився у місцевому коледжі будівництва, архітектури та дизайну, де його пам'ятають як одного з найкращих випускників.

В українського захисника залишилась кохана дівчина, з якою він мріяв одружитися після перемоги.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в Іноземному легіоні. Нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала мав закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

Нагадаємо, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення й потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

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