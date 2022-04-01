Шкарлет розповів, які предмети увійдуть до складу ЗНО-2022

Сергій Шкарлет розповів про ЗНО-2022 / gorod.cn.ua

В умовах війни в 2022 році зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в спрощеному вигляді. Абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест, розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлетт під час брифінгу в п'ятницю, 1 квітня.

До програми тестування увійшли три предмети:

Українська мова,

математика

Історія України.

"Ми намагалися зберегти ті основи ЗНО, які вже багато років є безперечним інструментом довіри батьків і нашої студентської молоді з приводу вступу. Ми заклали такий первинний, але спрощений аналог ЗНО - так званий Національний мультипредметний тест для вступу та здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти", - сказав Шкарлетт.

За його словами, українська мова, математика, історія України – це предмети, які всі вивчають в приблизно однакових умовах. Також вони обов'язкові в Державній підсумковій атестації з високою прогностичною валідністю. Історія України, як стверджує чиновник, принципово важлива під час війни.

"Ми обов'язково хотіли зберегти її в частині Національного мультипредметного тесту", - сказав Шкарлетт.

Національний мультипредметний тест - це комплексний тест із трьома оцінками, які оголошуються відразу після його закінчення. Він складається з 60 завдань, які необхідно виконати за 80 хвилин. Тест відбуватиметься офлайн.

Нагадаємо, раніше МОЗ дав рекомендації з приводу лінійок на 1 вересня. Відомство не забороняє проводити урочистості, проте рекомендує зробити це під відкритим небом, або ж в кожному класі окремо. Головне - не товпитися.

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