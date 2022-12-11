"Шансів на прорив фронту ЗСУ - практично ніяких": Гіркін повідомив про безпорадність армії РФ

За словами Стрєлкова, бойові дії зараз йдуть в Луганській і Донецькій областях, але успіхами росіян на цих напрямках і не пахне.

Гіркін повідомив про безпорадність армії РФ / скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) констатував той факт, що окупантам нічого не світить на Донбасі.

За словами Гіркіна-Стрєлкова, бойові дії зараз йдуть в Луганській і Донецькій областях, але успіхами росіян на цих напрямках і не пахне.

"На Донецькому фронті - триває уповільнена м'ясорубка в районі Вуглегірська, Мар'їнки, Авдіївки. Противник почав методично зносити Донецьк артилерією. Північніше Вагнер продовжує битися лобом об укріплення українців в районі Артемівська, досягаючи незначних тактичних успіхів. З обох сторін - великі втрати, але шансів на прорив фронту ЗСУ - практично ніяких", - констатував Гіркін.

За його словами, на території "ЛНР" ЗСУ періодично атакують і має незначні тактичні успіхи в районі траси Р-66 (Кремінна-Сватове) і в районі Сватового.

"Напрямок другорядне, але не виключені атаки противника з більш рішучими цілями, ніж тактичне поліпшення позицій. Загалом - на фронті без змін. ЗС РФ віддали противнику ініціативу і готуються до пасивної оборони," - підсумував Гіркін.

Нагадавши, армія України за 2-3 жовтня досягла вагомих успіхів у боях з військами Росії в районі Лиману Донецької області та на Херсонщині. На обох напрямках стався прорив ворожої "оборони". Причому на даних точках дислокуються російські окупанти, яких ще до війни називали елітою ЗС РФ. Однак в ході бойових дій вони деградували.

Також повідомлялося, що спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Москва поставила військам РФ завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей. Загарбники планують вийти на адміністративні кордони регіону. Якщо їм це вдасться зробити, далі вони можуть спробувати піти в наступ на Запорізьку область.

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