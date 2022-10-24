УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під Донецьком

24 жовтня 2022, 09:59

Семен Пегов, імовірно, наступив на міну "Лепесток".

Пегов
Семен Пегов отримав поранення на Донбасі / скріншот

Російський пропагандист Семен Пегов, який заснував Telegram-канал WarGonzo, отримав поранення неподалік від Донецька.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram.

Як пишуть росЗМІ, Пегов отримав поранення в ногу, його госпіталізували в травматологічний центр Донецька.

Пегов, імовірно, наступив на міну "Лепесток". Telegram-канал Baza без посилання на джерело пише, що у пропагандиста "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".

Міна Лепесток

ПМФ — 1 Лепесток - протипіхотна міна натискної дії. Корпус міни забарвлений захисним кольором. Її розмір - 12 на 6,5 сантиметрів. Тому міну складно помітити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Пегова напали під час ефіру програми "Час покаже" на Першому каналі.

На момент нападу пропагандист вів пряме включення з окупованого Донецька.

Коли ведучий з московської студії поставив чергове питання Пегову, одягненого в камуфляж журналіста грубо вихопили з кадру. Через невеликий проміжок часу він повернувся в кадр, але на задньому фоні було видно, що там зав'язалася бійка.

Дивіться сюжет ТСН - На Прикарпатті СБУ затримала блог, який знімав наслідки ракетного прильоту

Читайте ще:

війна на Донбасі війна Росії та України пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:10

Президент Мотор Січі Богуслаєв продавав РФ запчастини під час війни: опубліковані телефонні розмови

09:59

Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під ДонецькомВідео

09:30

"Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єраВідео

09:29

РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - БудановВідео

09:27

"Брудна держава з примітивними конструкціями": Єрмак заявив, що переговорів з РФ не буде

Реклама
09:23

Не можна зберегти лице Путіна, не втративши власнеПогляд

08:57

Гороскоп на сьогодні 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

08:34

ЗСУ використовують "стратегію корозії": австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

08:30

Як сушити волоські горіхи: "залізні" правила, про які не можна забуватиВідео

08:28

ЗСУ ліквідували російського командира розвідротиВідео

07:45

На Півдні ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ "Зоопарк-1"

07:19

Зупинити допомогу Заходу Україні: в ISW пояснили, навіщо Шойгу поширює фейки про "брудну бомбу"

06:43

Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе - NYTВідео

06:16

Для Путіна і його армії ситуація сьогодні катастрофічнаПогляд

05:43

Сонячне затемнення 25 жовтня: на кого чекає фатальне везіння, а на кого – сила-силенна проблемВідео

03:50

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУВідео

03:21

Моніка Беллуччі в об'єктиві пристрасного француза показала шикарні форми в яскравій сукніВідео

03:20

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

02:56

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

02:05

Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубакВідео

Реклама
01:35

Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику КремляВідео

00:51

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

00:04

Скандальні подробці: чому колишня наречена принца Гаррі кинула його і відмовилася народжуватиВідео

23 жовтня, неділя
23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри БританіїВідео

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

22:08

Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФВідео

21:55

Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачанняВідео

21:52

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

21:37

Голос країни-12 - 8 випуск: підсумки першої частини Вокальних боївВідео

21:15

"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФВідео

21:02

Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть ПутінВідео

20:49

Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі КолтрейнаВідео

20:25

Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУВідео

20:11

Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зимаВідео

20:10

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

20:08

У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"Відео

20:05

"Ви вже програли": Вакарчук разом з бійцями ЗСУ потужно звернувся до ворогів з передової:

Реклама
19:58

"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"Відео

19:48

Малюк № 4: принц Вільям та принцеса Кетрін готуються до гучної заяви на початку року

19:35

Ціни на хліб, молоко і м'ясо будуть зашкалювати: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

19:32

Колишній полковник ФСБ спрогнозував терміни закінчення війни в УкраїніВідео

19:31

Віталій Портников. Путін не вимкне УкраїнуВідеоблоги

19:29

Витягнуть щасливий квиток: 3 знаки зодіаку в списку везунчиків тижня

19:25

Росіяни, ви прилетіли - не буде у вас авіації!Погляд

19:16

Безжальні борці з пилом: де потрібно зберігати пилосос і швабру

18:50

"Превентивний удар НАТО": експерт про сценарій перекидання в Україну десантників СШАВідео

18:21

Яку територію України затопить у разі підриву Каховської ГЕС: з'явилася картаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти