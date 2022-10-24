Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під Донецьком

Семен Пегов отримав поранення на Донбасі / скріншот

Російський пропагандист Семен Пегов, який заснував Telegram-канал WarGonzo, отримав поранення неподалік від Донецька.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram.

Як пишуть росЗМІ, Пегов отримав поранення в ногу, його госпіталізували в травматологічний центр Донецька.

Пегов, імовірно, наступив на міну "Лепесток". Telegram-канал Baza без посилання на джерело пише, що у пропагандиста "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".

Міна Лепесток

ПМФ — 1 Лепесток - протипіхотна міна натискної дії. Корпус міни забарвлений захисним кольором. Її розмір - 12 на 6,5 сантиметрів. Тому міну складно помітити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Пегова напали під час ефіру програми "Час покаже" на Першому каналі.

На момент нападу пропагандист вів пряме включення з окупованого Донецька.

Коли ведучий з московської студії поставив чергове питання Пегову, одягненого в камуфляж журналіста грубо вихопили з кадру. Через невеликий проміжок часу він повернувся в кадр, але на задньому фоні було видно, що там зав'язалася бійка.

Дивіться сюжет ТСН - На Прикарпатті СБУ затримала блог, який знімав наслідки ракетного прильоту

Читайте ще: