"Відхід триває": Гіркін в паніці розповів про відступ російських військ на фронті

Гіркін в паніці через контрнаступ ЗСУ / Колаж скріншот, УНІАН

Українські військові женуть російських окупантів із захоплених територій. У Херсонській області ЗСУ звільнили Давидом Брід. Це підтвердив колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Запеклі бої за це село велися два місяці. Також Гіркін повідомляє, що були звільнені ще ряд великих сіл в околицях Давидова Броду.

Він додав, що окупанти продовжують залишати позиції вздовж лінії фронту.

"Відхід триває. По всій видимості - метою командування нашого угруповання є скорочення лінії фронту хоча б до стану створення безперервної (а не осередкової) лінії фронту, що прикриває Берислав і Ново-Каховську дамбу", - написав Гіркін.

Колишній ватажок терористів зазначив, що українські військові в усьому перевершують російських окупантів.

Війська РФ відходять навіть у Луганській області - від Сіверського Донця до кордону з РФ.

"Обстановка повністю не ясна, але є неперевірені дані, що противник (ЗСУ - Главред) вже зумів перерізати трасу Рубіжне-Сватове і своїми передовими групами загрожує виходом в тил гарнізону Сватове і охопленням Кремінної-Рубіжного", - пише Гіркін.

Гіркін в паніці через контрнаступ ЗСУ / скріншот

Гіркін в паніці через контрнаступ ЗСУ / скріншот

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про те, що українські військові звільнили Давидів Брід у Херсонській області. Населений пункт звільнили сили 35-ї окремої бригади морської піхоти. Над Давидовим Бродом висить український прапор.

Також стало відомо про те, що воїни ЗСУ були помічені в селі Дудчани у Нововоронцовському районі та Новопетрівці у Генічеському районі Херсонської області. Варто відзначити, що поки немає офіційної інформації про звільнення цих населених пунктів.

Боєць ЗСУ підняли український прапор у селі Михайлівка. Це означає, що наші бійці і офіцери всерйоз просунуться в бік нового стратегічного пункту - Новоолександрівки.

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