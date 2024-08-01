'Шахед' влучив у будинок російського опозиціонера під Києвом: що відомо

Під час російської атаки "Шахед" влетів у будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова в Київській області.
Політик і його дружина дістали поранення, проте залишилися живими, їхньому життю ніщо не загрожує.
Сам Пономарьов назвав інцидент другим днем народження.
"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та найбільш успішною, проти якої було важко захиститися", - написав він у соцмережі Х і пообіцяв розповісти подробиці пізніше.
Хто такий Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.
Нічна атака дронів 1 серпня 2024 року
Війська країни-агресора Росії в ніч на 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. ППО вдалося збити всі російські "Шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зокрема, сили ППО збили 7 дронів у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Зі свого боку, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що другу ніч поспіль РФ атакувала Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Усі ворожі цілі збито.
За його словами, влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає. Однак унаслідок падіння уламків збитих дронів поранено двох людей.
Пошкоджено два приватні будинки в одному з населених пунктів області.
Нагадаємо, в ніч на 31 липня російська окупаційна армія також здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 і 89 ударних дронів типу Shahed. Під основним ударом була Київська область.
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