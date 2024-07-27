Дрон б'є як Tomahawk: "вогняні" деталі удару по аеродрому Оленя у РФ

У ЗСУ з'явився дрон, який має відстань ураження, як далекобійна ракета, каже Іван Киричевський.

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Дроны атаковали военный аэродром в РФ / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБР, скрін із відео

Удар по аеродрому "Оленья" може бути більш руйнівними для росіян, заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Утім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - наголосив він у коментарі Еспресо.

Експерт зазначає, що результати атак ЗСУ по військових цілях на території РФ відразу виявити складно.

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За його словами, коли були удари по аеродромах "Енгельс" і "Дягилево", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 і Ту-22М3. А через півроку росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників, ідеться в повідомленні.

Водночас Киричевський упевнений у тому, що згодом ми дізнаємося більше про атаку на аеродром "Оленья".

"Але сам факт, що в нас з'явився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomahawk. Такий собі Tomahawk із крилами і росіянам від цього дуже недобре", - резюмував він.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР вдалося уразити відразу кілька цілей у РФ. У суботу, 27 липня, дрони української розвідки вразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленя". Про це повідомив співрозмовник УП у ГУР МОУ.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Нагадаємо, захисники України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

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