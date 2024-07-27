УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрон б'є як Tomahawk: "вогняні" деталі удару по аеродрому Оленя у РФ

Олексій Тесля
27 липня 2024, 21:32
324
У ЗСУ з'явився дрон, який має відстань ураження, як далекобійна ракета, каже Іван Киричевський.
Дрон, удар дрона
Дроны атаковали военный аэродром в РФ / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБР, скрін із відео

Удар по аеродрому "Оленья" може бути більш руйнівними для росіян, заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Утім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - наголосив він у коментарі Еспресо.

Експерт зазначає, що результати атак ЗСУ по військових цілях на території РФ відразу виявити складно.

відео дня

За його словами, коли були удари по аеродромах "Енгельс" і "Дягилево", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 і Ту-22М3. А через півроку росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників, ідеться в повідомленні.

Водночас Киричевський упевнений у тому, що згодом ми дізнаємося більше про атаку на аеродром "Оленья".

"Але сам факт, що в нас з'явився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomahawk. Такий собі Tomahawk із крилами і росіянам від цього дуже недобре", - резюмував він.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР вдалося уразити відразу кілька цілей у РФ. У суботу, 27 липня, дрони української розвідки вразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленя". Про це повідомив співрозмовник УП у ГУР МОУ.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Нагадаємо, захисники України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

В Укренерго заявили про скасування відключень: кому світить більше електроенергії

В Укренерго заявили про скасування відключень: кому світить більше електроенергії

22:31 Україна
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

20:49 Спорт
Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

18:43 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку 3869

Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку

Прем'єр Індії та любий друг Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну 2542

Прем'єр Індії та "любий друг" Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок 2438

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився 1948

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився

Останні новини

22:35

Міноборони назвало вражаюче число поранених військових, які повертаються у стрій

22:31

В Укренерго заявили про скасування відключень: кому світить більше електроенергії

21:32

Дрон б'є як Tomahawk: "вогняні" деталі удару по аеродрому Оленя у РФ

21:16

Чи зможе Україна витягнути свій щасливий "квиток миру"?Погляд

20:49

Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
20:22

На тлі невиліковної хвороби: Селін Діон викликала фурор своїм виступомВідео

20:21

Київстар ТБ транслюватиме у вільному доступі літні Олімпійські ігри в Парижі

20:20

Україну не приймуть до ЄС і НАТО: Орбан зашкварився скандальною заявою

20:05

"Маємо бути готові": в ДПСУ зізнались, чи готує РФ наступ з Білорусі і з боку Сумщини

Реклама
19:52

Втрати будуть шалені: британський полковник припустив, що принесе поразку РФ

19:42

США осадили Китай через підтримку РФ: Пекін заговорив про "мирні переговори"

18:47

"Наїхав" на США, як Путін: Орбан оскандалився заявою щодо "Північних потоків"

18:43

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

18:26

Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

18:10

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

17:53

Поклони і пісня Пугачової: Данилко виступив на концерті у ЮрмаліВідео

17:33

Як поставити апостроф на ноутбуці: найпростіші поради

17:26

Має шикарний вигляд: Пугачова показалася в ЮрмаліВідео

17:19

Підірвані вертольоти застосовували у війні з Україною: деталі удару ГУР по цілях у РФВідео

17:00

Окупанти обстріляли центр Глухова на Сумщині: загинула дитина, багато пораненихФото

Реклама
16:24

Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP

15:59

Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34: що відомоВідео

15:23

Квітковий мікс в одному горщику: що можна посадити і як не занапастити рослини

15:09

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

15:02

Потужна спецоперація ГУР: вдалось уразити одразу кілька літаків РФ - ЗМІ

14:34

Україна працює над звільненням Криму: які кроки роблять ЗСУ

14:25

Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп "виділився" заявою

13:59

Новий наступ у планах: ворог може готувати атаку на Запоріжжі

13:51

Оновлення даних у ТЦК: хто зможе уникнути штрафів

13:33

Путіністка Тализіна опинилася під наглядом медиків

13:17

"Хотів йти на війну": мати ймовірного вбивці Фаріон відреагувала на його вчинок

13:13

Окупанти можуть легко потрапити в оточення: подробиці від командира ЗСУ

13:07

Блокада 5-ї в разі нападу на НАТО: названо сценарій дій США

13:06

Як "виростити" багатство: прикмети та забобони про грошове дерево

12:27

Дзвінок до США: РФ поскаржилась на підготовку Україною "таємної операції" - NYT

12:22

Нові графіки відключень: в Міненерго анонсували зміни на сьогодні

12:18

У Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України

11:38

Загроза життю: принц Гаррі більше не привезе Меган Маркл до Британії

11:34

Пожежа на об'єкті промисловості в Полтаві: деталі нічної атаки РФ по Україні

10:57

РФ перекидає війська на два напрямки в Донецькій області: розкрито деталі

Реклама
10:40

2024 рік стає критичним для РФ: які труднощі у ворога - Коваленко

10:37

Чому у яблуні опадають яблука та як врятувати врожай

09:45

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився

09:39

Там базуються Ту-95: атака дронів на аеродром "Дягілєво" у Рязані – що відомо

08:46

Ретроградний Меркурій 5-28 серпня: у Тельців почнеться роман, а у Левів покращаться фінансиВідео

08:42

Понад 400 ударів по Запорізькому району за добу: які наслідки атак РФ

08:33

Війська РФ змінили одне із завдань на фронті, їм не вистачає резервів - ISW

08:00

Чому в України досі немає власних далекобійних ракетПогляд

07:32

Примус Росії до миру: у Зеленського зробили заяву про "план" для Трампа

06:10

Як війна дала світу колосальний обсяг знань про УкраїнуПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти