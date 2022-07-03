"Зараз всі наші": багатодітна сім'я з 6 дітьми відправила 16 машин провізії на передову

Багатодітна сім'я з 6 дітьми відправила 16 машин провізії на передову / скріншот з відео

Багатодітна родина на Вінниччині готує для наших захисників домашні страви. Москаленки передають на фронт тушонку, млинці, бринзу та вареники.

Меню для військових розробили самі - все натуральне, домашнє і приготоване з любов'ю, розповіли в сюжеті "ТСН".

Сім'я з нового веслування всього за кілька годин роблять сотні вареників з картоплею і капустою.

На фронт вони передають не тільки їх - кілька видів м'ясних консервів, голубці, паштети і солодкі млинці готують разом з батьками шестеро дітей, п'ятеро з яких усиновлені.

Волонтерами стали всі, навіть найменші

"Наша сім'я допомагає солдатам, готуємо тушонки, паштети їм. Допомагаю чистити цибулю, моркву", - розповідає хлопчик Назар.

Скріншот з відео

Поки Молодші-Назар, Влад і Арон чистять овочі, старші - Богдан і Мілана разом з мамою Марією вже готують консерви, або смажать млинці. Обов'язки у всіх розподілені.

Готову продукцію фасують, заморожують і готують до відправки

"Голубці відрами, 8 відер стоїть. Готові вареники, варимо, змащуємо, складаємо і в морозилку", – розповідає господиня.

Москаленки вже відправили 16 машин провізії на передову.

читайте такожУкраїнська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє"Відразу своє, що вдома було. М'ясо, переробляли те, що було. Кури люди несли. Громада у нас молодці, багато принесли. Ми вже купили чотири свині, телят, я вже не знаю, скільки переробили", — розповідає сім'я.

Допомагають, кажуть, бо багато рідних на фронті, але не тільки через це.

"У мене там брати, племінники, хтось їм допоможе, комусь ми. Зараз немає ваші-наші. Зараз всі наші", – стверджує жінка.

Приклад сім'ї наслідували й інші жителі села - їм допомагають усі. Сусіди несуть продукти, склали графік чергувань і стали готувати разом. Домашні страви волонтери везуть до лінії фронту.

Бійці передають Москаленкам привітання і не приховують, що чекають вареників і пиріжків саме з нового веслування. А волонтерська родина обіцяє готувати ще більше.

Раніше ми розповідали, що в Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс п'ять тисяч гривень, акуратно загорнуті в шматочок газети. Гроші чоловік просив передати на допомогу українській армії.

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