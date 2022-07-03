"Зараз всі наші": багатодітна сім'я з 6 дітьми відправила 16 машин провізії на передову

Волонтерами стали всі, навіть найменші члени сім'ї.
Багатодітна родина на Вінниччині готує для наших захисників домашні страви. Москаленки передають на фронт тушонку, млинці, бринзу та вареники.
Меню для військових розробили самі - все натуральне, домашнє і приготоване з любов'ю, розповіли в сюжеті "ТСН".
Сім'я з нового веслування всього за кілька годин роблять сотні вареників з картоплею і капустою.
На фронт вони передають не тільки їх - кілька видів м'ясних консервів, голубці, паштети і солодкі млинці готують разом з батьками шестеро дітей, п'ятеро з яких усиновлені.
Волонтерами стали всі, навіть найменші
"Наша сім'я допомагає солдатам, готуємо тушонки, паштети їм. Допомагаю чистити цибулю, моркву", - розповідає хлопчик Назар.
Поки Молодші-Назар, Влад і Арон чистять овочі, старші - Богдан і Мілана разом з мамою Марією вже готують консерви, або смажать млинці. Обов'язки у всіх розподілені.
Готову продукцію фасують, заморожують і готують до відправки
"Голубці відрами, 8 відер стоїть. Готові вареники, варимо, змащуємо, складаємо і в морозилку", – розповідає господиня.
Москаленки вже відправили 16 машин провізії на передову.
читайте такожУкраїнська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє"Відразу своє, що вдома було. М'ясо, переробляли те, що було. Кури люди несли. Громада у нас молодці, багато принесли. Ми вже купили чотири свині, телят, я вже не знаю, скільки переробили", — розповідає сім'я.
Допомагають, кажуть, бо багато рідних на фронті, але не тільки через це.
"У мене там брати, племінники, хтось їм допоможе, комусь ми. Зараз немає ваші-наші. Зараз всі наші", – стверджує жінка.
Приклад сім'ї наслідували й інші жителі села - їм допомагають усі. Сусіди несуть продукти, склали графік чергувань і стали готувати разом. Домашні страви волонтери везуть до лінії фронту.
Бійці передають Москаленкам привітання і не приховують, що чекають вареників і пиріжків саме з нового веслування. А волонтерська родина обіцяє готувати ще більше.
Раніше ми розповідали, що в Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс п'ять тисяч гривень, акуратно загорнуті в шматочок газети. Гроші чоловік просив передати на допомогу українській армії.
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