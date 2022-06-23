Після перемоги - всім по пиріжку: добрі люди побудували піч бабушке, яка робила паски на руїнах будинку

Віра Пилипівна обіцяє кожному по пиріжку після перемоги / ua.depositphotos.com

Вірі Пилипівні, 83-річній пенсіонерці з села Горенка (Київська область) , у якої російські окупанти знищили будинок і їй довелося пекти паски серед руїн, побудували нову піч. Про повідомляє портал ТСН.

Російський "Град" знищив будинок старенької, зруйнував хлів, літню кухню, гараж. Вціліла одна лише піч. Коли літня жінка повернулася з евакуації, про покупку пасок з магазину і чути нічого не хотіла. Тому своїми руками залатала піч і спекла частування на Великдень.

Дуже зворушила історія непохитної 83-річної пенсіонерки і пічників. Які відразу почали міркувати - що вони можуть для неї зробити.

"Коли обговорювали ідею, багато хто відгукнувся. Відгукнулися не тільки майстри, які готові приїхати і на добровільних засадах зробити якусь роботу, але ще і відгукнулися наші партнери-постачальники і дали нам матеріали",-говорить член Всеукраїнської гільдії пічників Дмитро Носов.

Пенсіонерка із зятем стару піч розібрали самостійно. І скоро їй зробили новеньку піч. Зараз Віра Пилипівна не встигає дякувати всім, хто їй допомагає в такий важкий час.

Пенсіонерка каже, що після перемоги неодмінно пригостить усіх пиріжками.

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Нагадаємо, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків у Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила Українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа.

Однак шафа міцно тримається над утворилася після авіаудару прірвою. Більш того, весь посуд в шафі — ціла, а зверху на ньому стоїть глечик у формі півника.

Пізніше повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників.

Як заявив полковник ЗСУ Микола Журавльов, він скоро передасть ікону в один з храмів Православної церкви України.

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