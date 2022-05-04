"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з Маріуполя

8-річний хлопчик Єгор фіксував всі трагічні факти, які відбувалися в його родині.
У Мережі опублікували щоденник 8-річного хлопчика Єгора, який в оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області записував те, що відбувається в місті, а також все, що відбувалося з його сім'єю.
Житель Маріуполя Євген Сосновський оприлюднив записи дитини, яка втратила близьких під час блокади міста рашистамив.
Відзначимо, що починається історія хлопчика зі слів "я добре спав, прокинувся і посміхнувся".
Дитина також фіксувала всі трагічні факти, які відбувалися в його родині.
Вже в наступному записі Єгор пише, що втратив дідуся — він помер. А після цього 8-річний хлопчик розповідає, що отримав серйозні поранення – у нього рана на спині.
Крім того, в результаті обстрілу РФ поранення отримали 15-річна сестра (розсічення голови) і його мама (у 38-річної мами – поранена рука і діра на нозі).
Разом з тим постраждалим родичам малюка вдалося зробити перев'язку.
При цьому Єгор встиг завести нових друзів. Він розповів про дівчинку Вікторію, з якою він познайомився. За його словами, вона весела і у неї хороші батьки.
Крім того, маленький житель Маріуполя мріє про те, як відзначатиме свій день народження.
У той же час жахи війни тривали, про що Єгор писав у своєму щоденнику.
"У мене померли дві собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь ... за весь цей час, починаючи з 24 лютого", — додала дитина.
Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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