"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з Маріуполя

Опубліковано щоденник дитини зі зруйнованого РФ Маріуполя / Facebook / evgeny.sosnovsky

У Мережі опублікували щоденник 8-річного хлопчика Єгора, який в оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області записував те, що відбувається в місті, а також все, що відбувалося з його сім'єю.

Житель Маріуполя Євген Сосновський оприлюднив записи дитини, яка втратила близьких під час блокади міста рашистамив.

Відзначимо, що починається історія хлопчика зі слів "я добре спав, прокинувся і посміхнувся".

Дитина також фіксувала всі трагічні факти, які відбувалися в його родині.

Вже в наступному записі Єгор пише, що втратив дідуся — він помер. А після цього 8-річний хлопчик розповідає, що отримав серйозні поранення – у нього рана на спині.

Крім того, в результаті обстрілу РФ поранення отримали 15-річна сестра (розсічення голови) і його мама (у 38-річної мами – поранена рука і діра на нозі).

Разом з тим постраждалим родичам малюка вдалося зробити перев'язку.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

При цьому Єгор встиг завести нових друзів. Він розповів про дівчинку Вікторію, з якою він познайомився. За його словами, вона весела і у неї хороші батьки.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

Крім того, маленький житель Маріуполя мріє про те, як відзначатиме свій день народження.

У той же час жахи війни тривали, про що Єгор писав у своєму щоденнику.

"У мене померли дві собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь ... за весь цей час, починаючи з 24 лютого", — додала дитина.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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