Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

Сергій Вербицький дуже переживає через війну в Україні. Він потроху збирав гроші, щоб допомогти армії. Для нього це дуже важливо внести свій внесок у перемогу.
У Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс п'ять тисяч гривень, акуратно загорнуті в шматочок газети. Гроші чоловік просив передати на допомогу українській армії.
Про неймовірний вчинок дідуся розповіла у Facebook волонтерка Оля Валяник. За її словами, літній чоловік дуже переживає та плаче через війну в Україні.
"Каже, що потроху збирав гроші, щоби допомогти армії. Для нього це дуже важливо - внести свій внесок у перемогу і допомогти. Просив передати на потреби солдатів", - повідомила волонтер.
Валяник додала, що такі люди наближають нашу перемогу і запевнила, що всі кошти будуть відправлені на потреби ЗСУ.
"Котики, будьте, як Сергій Іванович. Допомагайте, приєднуйтесь, робіть все, що у ваших силах. Нехай старше покоління, яке було свідком багатьох важких подій в Україні, надихає вас і вчить, як потрібно любити країну", – закликала волонтерка.
Як відреагували українці:
"Як щемить... у нас просто чудові люди, неймовірні"
"Слава і вдячність, Діду!"
"Завдяки таким людям Україна переможе!"
"Таку сильну духом націю ніколи не перемогти!"
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