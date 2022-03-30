Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

Сергій Вербицький віддав свої заощадження на допомогу ЗСУ / Фото facebook.com/olia.valyanik

У Луцьку 84-річний Сергій Вербицький приніс п'ять тисяч гривень, акуратно загорнуті в шматочок газети. Гроші чоловік просив передати на допомогу українській армії.

Про неймовірний вчинок дідуся розповіла у Facebook волонтерка Оля Валяник. За її словами, літній чоловік дуже переживає та плаче через війну в Україні.

"Каже, що потроху збирав гроші, щоби допомогти армії. Для нього це дуже важливо - внести свій внесок у перемогу і допомогти. Просив передати на потреби солдатів", - повідомила волонтер.

Валяник додала, що такі люди наближають нашу перемогу і запевнила, що всі кошти будуть відправлені на потреби ЗСУ.

"Котики, будьте, як Сергій Іванович. Допомагайте, приєднуйтесь, робіть все, що у ваших силах. Нехай старше покоління, яке було свідком багатьох важких подій в Україні, надихає вас і вчить, як потрібно любити країну", – закликала волонтерка.

Як відреагували українці:

"Як щемить... у нас просто чудові люди, неймовірні"

"Слава і вдячність, Діду!"

"Завдяки таким людям Україна переможе!"

"Таку сильну духом націю ніколи не перемогти!"

Як повідомляв Главред, у Сумській області 6-річний хлопчик віддав українським військовим свій квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Він вирішив віддати свій подарунок, щойно почув, що дрони потрібні ЗСУ.

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