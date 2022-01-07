СБУ проводить перевірки у казахських активістів в Україні: у відомстві пояснили причину

СБУ проводить в Україні низку заходів через заворушення у Казахстані/ УНИАН

Через заворушення в Казахстані Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території держави.

У службі зазначають, що заходи проводять, зважаючи на російський фактор та можливі провокації з боку Росії. Про це розповіли у пресцентрі СБУ виданню "Українська правда".

"Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних, для того аби ефективно захищати безпеку громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам", – зазначили в СБУ.

У відомстві розповіли, що проводять перевірки та спілкуються з окремими громадянами Казахстану, і наголосили, що ця робота відбувається "у межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби".

В СБУ пояснили, чому прийшли до Заманбека Тлеулієва, якого в мережі називають членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану". Раніше у мережі з’явилася інформація, що невідомі у цивільному одязі нібито напали на Тлеулієва і прийшли до ще одного активіста – Елдоса Насіпбекова.

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В СБУ наголошують, що їхні співробітники ні на кого не нападали, були ввічливими і коректними і не заважали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Оскільки останні проявляли занепокоєння, то на місце викликали поліцію, щоб поліцейські зафіксували, що не відбулося ніяких порушень.

Наголошується, що ніхто з громадян Казахстану наразі не затриманий.

Проте у відомстві додали, що дехто з громадян Казахстану незаконно перебуває на території України.

"Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу", – зазначили в СБУ.

Джерело в правоохоронних органах розповіло "Українській правді", що СБУ намагається діяти на випередження, адже відомству стало відомо про можливу підготовку провокацій російських спецслужб щодо нібито "причетності України" до заворушень у Казахстані.

Заворушення у Казахстані – що відомо

Масові протести у Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за декілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни – це була одна з вимог протестувальників.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше – в столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі декілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасниках масових акцій протесту на ураження без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону". Росія уже розпочала перекидання військових до Казахстану у межах цього договору. Також своїх військових до країни перекидає Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизія.

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