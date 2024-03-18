СБУ під Києвом затримала сім'ю, яка наводила російські ракети і ховала окупантів

На Київщині правоохоронці затримали батька і сина, які передавали російській спецслужбі координати цехів із виробництва БПЛА і закопували мертвих ворогів.

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Зловмисники передавали до ФСБ координати цехів, де виготовлялися безпілотники - СБУ / колаж Главред, фото СБУ та УНІАН

На Київщині правоохоронці затримали батька і сина, які передавали російській спецслужбі координати промислових цехів, де виготовляли українські безпілотники, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також зраджували землі залишки окупантів. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Як кажуть українські офіцери, завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема, вони "зливали" російським окупантам геолокації базування Сил оборони - зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наводкою фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об'єктах".

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Як встановило розслідування, зловмисники раніше працювали в правоохоронних органах. Після звільнення їх дистанційно завербував офіцер російської ФСБ, який звернув увагу на їхні антиукраїнські коментарі, залишені під роликами в YouTube.

Причому син навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для чеченських бойовиків з угруповання "Ахмат".

Також чоловіки, на вимогу російської спецслужби, розшукували останки російських солдатів, які загинули під час боїв за Київ. Зловмисники збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили в лісопосадки столичного регіону та ховали. Після цього вони надсилали ФСБ відповідний "фотозвіт" із координатами місця поховання ворожих останків. За таку співпрацю з окупантами обидва чоловіки отримували гроші.

Далі - правоохоронці затримали родичів. Нині зловмисники перебувають під вартою (і їм загрожує довічне ув'язнення).

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани приспали та ліквідували 17 окупантів у Маріуполі. Після цього окупанти терміново заборонили продавати алкоголь російським військовим у Маріуполі.

До того, у Мережі розповіли про ліквідацію генерала РФ під час удару по аеродрому "Бельбек" у Криму. За даними російських пабліків, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них - російський генерал Олександр Татаренко.

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