"Українського агента" вбили на Запоріжжі: в СБУ відповіли на фейк ФСБ

У СБУ поставили під сумнів правдоподібність заяв, які поширює ФСБ.

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У ФСБ заявили про загибель "українського агента" / Скриншот

Служба безпеки України висміяла заяву ФСБ РФ про нібито "вбитого під час закладання вибухівки українського агента".

В українській спецслужбі назвали театральною виставою інформацію ФСБ, про нібито "вбитого під час закладання вибухівки українського агента". Про це йдеться в коментарі прес-служби СБУ "Українській правді"

"Правдоподібність заяв і відео, які поширює ФСБ РФ, можна оцінювати й коментувати виключно через призму театральних постановок, які російська спецслужба полюбляє влаштовувати для своєї аудиторії, особливо напередодні виборів", - зазначили представники СБУ.

відео дня

Вони зазначили, що постановки такого низького рівня лише руйнують усталений міф про "російську театральну школу".

"Так само, як українські воїни зруйнували міф про війська РФ, як "другу армію світу". Тому радимо ФСБ залучати до постановок своїх відео більш фахових акторів, зокрема з числа тих, які вже отримали підозри від СБУ за свою пропагандистську та антиукраїнську діяльність", - додали в СБУ.

Що відомо про фейк ФСБ

Раніше ФСБ повідомила про те, що нібито запобігла вбивству одного з "політичних діячів Запорізької області".

У російській спецслужбі стверджують, що "теракт" перед "виборами" готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований Службою безпеки України.

ФСБ показала, як чоловік "під виглядом інваліда закладав бомбу під машину".

Під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір і його "нейтралізували".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували в Брянську групу співробітників ФСБ. Після прямого попадання 18 російських окупантів було знищено відразу, ще двоє - у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ. У Курську сталося кілька вибухів, чіткої інформації про масштаби руйнування або постраждалих поки немає.

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