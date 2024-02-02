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Удар по аеродрому "Бельбек": у Мережі розповіли про ліквідацію генерала РФ

Олексій Тесля
2 лютого 2024, 09:54
За даними російських пабліків, ліквідовано 10 російських військовослужбовців.
Татаренко
У Мережі повідомили про ліквідацію Олександра Татаренка / Колаж: Главред, Фото: t.me/s/Ukraine_365News, Pixabay

Унаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у захопленому РФ Криму знищено російського генерала Олександра Татаренка.

За даними російських пабліків, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, передає Telegram-канал "Кримський вітер".

При цьому був знищений командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

відео дня

Як пишуть у росЗМІ, Татаренку було 63 роки. Він служив на Далекому Сході, Уралі, в Сибіру і північних регіонах Росії.

Зазначається, що у 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу РФ. Військовий льотчик 1-го класу.

Скріншот
/ Скриншот

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

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Бельбек новини Криму війна Росії та України
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