"Збивають усе": Зеленський повідомив, що в Україну прибули нові системи ППО

Президент України зробив важливе повідомлення про нові можливості протиповітряної оборони в Україні. Тепер ситуація в небі має змінитися.

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В Україну прибули нові системи ППО / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Picryl

Сьогодні, 2 лютого, у традиційному вечірньому зверненні до громадян, президент України Володимир Зеленський заявив про прибуття в Україну нових систем ППО.

"Головна новина на сьогодні, новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Усі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки що систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", - повідомив президент.

Також він додав, що уряд готує нову міжнародну роботу для підтримання активності та рішень про нові пакети підтримки України.

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"Уже готуємо міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не тільки України та українців, не тільки Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності та цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України - готуємо деталі", - заявив Володимир Зеленський.

Президент України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він заявив на своїй сторінці в Telegram. На засіданні розглядали 5 важливих питань. Одним із них є українське виробництво дронів у 2024 році.

Також, Зеленський подякував усім країнам-членам Європейського Союзу за виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Про це він сказав під час спеціального засідання Європейської ради. "Вдячний за рішення щодо фінансового інструменту для нас, для нашого народу, для України. Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро на чотири роки. Це чіткий сигнал, що Україна вистоїть і що Європа вистоїть", - зазначив президент України.

До того ж, в Україні поширилася інформація про те, що Володимир Зеленський хотів звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але змінив рішення протягом години. Проти такого рішення глави держави виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський. Про це пише Bild з посиланням на свої джерела.

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