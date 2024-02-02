Наступ росіян на кордоні з Харківщиною: Генштаб Естонії попередив про загрозу

В Генштабі Естонії вважають, що російські війська можуть атакувати прикордонні райони Харківської області, щоб відтягнути українські війська.

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Росіяни можуть почати наступальні операції на кордоні з Харківщиною / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Наразі російські війська зберігають ініціативу в війні проти України, але не зважаючи на всі зусилля вони не можуть досягти суттєвого прогресу. Режим російського диктатора Володимира Путіна "дуже далекий" від досягнення своїх воєнних цілей. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Естонії Ееро Ребо, повідомляє ERR.

Він також зауважив, що Україна здійснила кілька ударів по об'єктах, які розташовані на території Росії та далеко від лінії фронту.

"Протягом кількох тижнів атак зазнавала російська енергетична інфраструктура, але цілком очевидно, що це також і військові об'єкти. Це було в Криму, Орлі, Краснодарському краї, Брянській, Рязанській, Ленінградській і Нижньогородській областях", – сказав Ребо.

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За його словами, ситуація на північному напрямку фронту залишається стабільною. Російські Збройні сили продовжують показувати значну активність у Курській і Брянській областях і, ймовірно, рано чи пізно спробують наступати з цих територій, вказує він.

Ребо підкреслив, що Росія продовжує здійснювати різноманітні атаки з використанням бронетехніки на Луганському і північно-східному напрямках. На Куп'янському і Лиманському напрямках Росія також активно використовує авіацію і артилерію, проте, за словами полковника, незважаючи на ініціативу Росії, прогрес є дуже малим.

За його словами, є ймовірність того, що найближчими тижнями російське командування може вдатись до наступу на кордоні із Харківською областю, з метою "ще більше залучити українські сили до оборони кордону".

Ребо зазначив, що основні зусилля Росії на Донецькому напрямку спрямовані на захоплення Авдіївки. Активні бойові дії також тривають на Бахмутському і Донецькому напрямках.

"Протягом деякого часу в Авдіївці були сигнали про те, що всередині населеного пункту було помічено маневрені чи розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли організувати облогу українців. По суті, там ідуть запеклі бої, але тактична ситуація особливо не змінилася", – сказав Ребо.

Очільник Генштабу Естонії зазначив, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія продовжує атакувати території, що були звільнені Силами оборони України. Він додав, що українські війська продовжують утримувати плацдарм, створений на березі Дніпра, де тривають бої.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти безперервно намагаються займати позиції всередині будинків у самому місті Авдіївка, для цього вони рухаються групами по кілька осіб. У той же час Збройні сили України дуже потребують боєприпасів, яких не вистачає. Про це розповів Роман Погорілий, співзасновник проекту DeepState..

У боях за Авдіївку Донецької області Збройні сили України ліквідували командира батальйону Редут окупантів РФ Павла Фролова.

На Бахмутському напрямку лінія фронту залишається динамічною, деякі позиції переходять з рук в руки. Найбільш напруженими точками є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Про це повідомив полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ Сергій Сідорін.

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