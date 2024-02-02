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Бракує однієї норми: у Раді назвали ключовий недолік мобілізаційного законопроекту

Руслана Заклінська
2 лютого 2024, 20:12
Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.
Бракує однієї норми: у Раді назвали ключовий недолік мобілізаційного законопроекту
Чого бракує у законопроєкті про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Законопроєкт про мобілізацію потребує включення норми про ротацію українських військових. Уряд має визначити конкретні терміни та умови ротації. Про це заявив очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна"

"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - сказав Завітневич.

Він підкреслив, що комітет обговорював цю тему. За його словами, народні депутати ймовірно запропонують включення такої норми в поправки до законопроєкту між першим і другим читаннями.

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Негативні і позитивні пропозиції у законопроекті

Завітневич також виступив проти пропозиції про мобілізацію засуджених. Він зазначив, що це може призвести до проблем, подібних до "дідівщини" після Другої світової війни.

Водночас політик відзначив позитивні аспекти законопроєкту, зокрема норма, що виключає осіб з інвалідністю зі списку призовників під час мобілізації. Він підтримав положення про звільнення від служби військовослужбовців, які перебували в полоні, та наголосив на важливості додаткової відпустки для них.

"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", - зазначив політик.

За його словами, законопроєкт містить близько 150 змін до чинних законів, включаючи питання бронювання держслужбовців та інших категорій.

Терміни розгляду законопроекту

Щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, нагадав про існуючий термін в 14 днів. Цей час призначено для подання альтернативних законопроєктів. Однак він припустив можливість скорочення цього терміну з 14 до 7 днів, якщо Верховна Рада ухвалить відповідне рішення.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", - підсумував Завітневич.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та інше.

Також новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні не встановлює конкретну кількість призовників для Збройних Сил, а зорієнтований на створення нового механізму та удосконалення процедур набору до армії.

Крім цього, новий законопроєкт про мобілізацію в Україні швидко не буде ухвалений через "суперечливі норми". Народний депутат Ярослав Железняк вказав, що можливе скорочення строків подання альтернативних законопроєктів до 7 днів замість 14, що потребуватиме окремого голосування. Якщо рішення приймуть, законопроект можуть розглянути на пленарному засіданні 6-9 лютого.

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