Зеленський провів важливе засідання Ставки: чи звільнили Залужного

У Мережі були чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито планує звільнити генерала під час найближчого засідання Ставки.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-provel-vazhnoe-zasedanie-stavki-uvolili-li-zaluzhnogo-10538525.html Посилання скопійоване

Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він заявив на своїй сторінці у Telegram.

На засіданні розглядали 5 важливих питань. Одним з них є українське виробництво дронів у 2024 році.

"Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Доповіді – віцепремʼєрміністр Федоров та міністр оборони Умєров.Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво", - заявив Зеленський.

відео дня

Обговорювалось виробництво та імпорт снарядів. Україна збільшила контракти та планує пришвидшити їх виробництво.

Третім питанням стало обговорення ситуації на фронті.

"Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно. Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", - додав президент.

Зеленський акцентував на необхідності нарощування фортифікаційних споруд.

Останнім питанням стало відновлення енергетики та фізичний захист об'єктів. Україні вдалося пройти стабільно цей опалювальний сезон.

Попри чутки про ймовірну відставку генерала Валерія Залужного, це питання на Ставці не обговорювалось.

Можлива відставка Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.