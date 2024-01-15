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"Найгучніший facepalm": експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 та Іл-22

Анна Ярославська
15 січня 2024, 10:10оновлено 15 січня, 12:03
Літак А-50, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.
Літак А-50, ЗРК Патріот
Російська сторона стверджує, що літаки були вражені в результаті friendly fire / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував "пташкопад" над Азовським морем і розвінчав заяви російських пабліків про те, що знищення літаків А-50 та Іл-22 стало результатом "дружнього вогню" (friendly fire).

За словами Коваленка, зараз російська сторона активно розганяє пояснення цієї НП, мовляв, це був "friendly fire" та не спрацювала система "свій-чужий".

"І, в цілому, цій версії цілком можна було б повірити, адже російське ППО лише в 2023-му збило над тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька своїх бортів тактичної авіації та ударних гелікоптерів Ка-52. Але є нюанс", - написав експерт у Telegram.

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Коваленко пояснив, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 і ДРЛО А-50 другий рік поспіль літають за одними і тими самими маршрутами.

"День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до 6 бортів, піднімалися з аеродромів "Ахтубінськ", "Ростов-на-Дону", "Маринівка" в повітряний простір і пролітали над Воронезькою, Ростовською, тимчасово окупованими Луганською, Запорізькою областями і, зокрема, над Азовським морем. Аналогічно і А-50, зазвичай до 4 бортів, піднімалися з аеродромів "Ахтубінськ", "Анапа" і "Кримськ" і по черзі заходили на чергування в повітряний простір над акваторією Азовського моря", - розповів Коваленко.

За його словами, навіть з непрацюючою системою "свій-чужий" ці літаки повинні були бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж, літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника.

"Якщо це і був "friendly fire", то він увійде в світову історію воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні... То це дуже унікальний випадок у все тій же світовій історії воєн і конфліктів. Два, настільки унікальних літака були "приземлені" в настільки глибокій тиловій зоні", - резюмував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Українські військові збили одразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Йдеться про літаки А-50 та Іл-22.

Як повідомлялося, повітряні сили збили російський військовий літак-розвідник А-50 і пошкодили Іл-22м11 з бортовим номером 75106.

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня.

Вранці в понеділок він опублікував в Telegram траурний допис, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року.

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P. S. Поки без деталей", - написав командувач ПС ЗСУ.

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

'Найгучніший facepalm': експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 та Іл-22
Що відомо про літак А-50

Як повідомляв Главред, в лютому 2023 року на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака A-50 і снігоприбиральної техніки. Після цього інциденту Російський A-50 залишив територію Білорусі.

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