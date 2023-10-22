Наймолодшому – 21 рік: стали відомі імена загиблих внаслідок удару РФ по Новій пошті

Внаслідок російського ракетного удару по терміналу Нової пошти в селі Коротичі під Харковом загинули шестеро працівників компанії. Імена загиблих опублікувала директорка з управління репутацією та маркетингом "Нової пошти" Олена Плахова.
"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти у Харкові. Читаємо їхні імена вголос на знак пам’яті й скорботи", - написала Плахова у Facebook.
Зокрема відомо, що під час ракетного удару загинули:
- Олександр Темніков, 31 рік;
- Дмитро Герасічкін, 30 років;
- Артем Акопов, 21 рік;
- Олександр Біжанов, 22 роки;
- Владислав Панков, 28 років;
- Олексій Єрмола, 23 роки.
Удар по Новій пошті у Харківській області
У суботу ввечері, 21 жовтня, російські окупанти вдарили ракетою по терміналу Нової пошти у Харківській області. Компанія оголосила жалобу за загиблими.
Водночас Міністерство оборони Росії вирішило не згадувати про удар ракетою по терміналу Нової пошти у Харківській області у своєму щоденному зведенні. Хоча кремлівські пропагандисти перед цим стверджували, що в результаті атаки було уражено якесь "озброєння" ЗСУ, яке зберігалося на цивільному об'єкті.
Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа. Внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.
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