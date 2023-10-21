Будуть масові й частіші удари з боку РФ: експерт попередив, до чого готуватися

Окупанти накопичують ракети для нових сильніших ударів. При цьому в РФ можуть використати нове виправдання для таких атак і "спихнути" вину на ATACMS.

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Ракетні удари РФ будуть масовими і частішими, каже Мельник/ колаж: Главред, фото: Главред, Дніпропетровська ОВА, Міноборони РФ

Нинішнє затишшя і менша кількість ракетних ударів з боку країни-агресорки Росії означає, що ворог накопичує ракети й готується до нових і ще сильніших ударів по Україні.

Загарбники готуються наносити нові удари у критичний осінньо-зимовий період, коли такі атаки найбільш небезпечні. При цьому в РФ можуть "прикриватися" новим виправданням для таких ударів й заявляти, що вони нібито б’ють по Україні у відповідь на атаки українських військових по окупантах ракетами ATACMS. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду.

Експерт наголошує, що російські наративи про те, що вони нібито наносять удари у відповідь на атаки з української сторони, це просто безглузда спроба виправдати свої удари.

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"Тут є кілька моментів. Зазвичай Росія намагається виставити свої дії як відплату. Тобто нав'язати наратив про те, що Україна нібито провокує Росію на більш жорсткі дії. Та якщо Росія говорить про відплату, це не має пов'язуватися принаймні з тим, що роблять українські сили оборони. Росія все одно це робитиме, і їй не потрібні жодні провокації. Ці меседжі більше для внутрішнього російського суспільства", – зазначив Мельник.

Другий момент, на якому наголосив експерт: Росія уже продемонструвала практично все, на що здатна – починаючи від масових обстрілів безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами і закінчуючи звірствами, які вчиняють окупанти.

"Якщо оцінювати перспективу ескалації, то вона можлива, але це не можна вважати відповіддю на отримання ATACMS. Зараз доволі тривожна ситуація, бо певний час зберігається затишшя від ракетних ударів, що, скоріше за все, є ознакою накопичення Росією ракет та дронів, щоб зробити наступні удари більш масовими і частішими. Хотілося б помилятися, але, ймовірно, це те, до чого варто готуватися. Бо, скоріше за все, Росія прагне накопичити певний запас саме на той критичний осінньо-зимовий період, коли атаки на критичну інфраструктуру найбільш небезпечні", – сказав Мельник.

Загроза ракетних ударів РФ по Україні у холодну пору року

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ готується масовано бити по Україні. За його словами, російських ударів з наближенням зими стане більше, окупанти битимуть по об'єктах генерації, по мережі, і до цього потрібно бути готовими.

Військовий експерт Іван Ступак також зазначав, що РФ готується масовано бити по Україні і що низка областей під прицілом. Головна мета окупантів – викликати соціально-політичну напругу в країні, впевнений Ступак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли окупанти планують масовано бити по Україні. Як говориться в аналізі, опублікованому на порталі Defence Express, ЗС РФ мають мінімальні запаси далекобійних ракет Х-101, Х-555, х-55, "Калібр", Р-500. Водночас підкреслюється, що загроза масованих ударів все ще залишається, у зв'язку з цим Україні загрожують кілька типів озброєння, яким володіють росіяни.

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