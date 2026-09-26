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Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода

Анна Косик
26 вересня 2026, 11:33
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Синоптики попередили українців про дощі та тумани у низці областей.
Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода
Прогноз погоди в Україні 27-28 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні 27 та 28 вересня очікуються дощі
  • Як зміниться температура в Україні
  • Де синоптики прогнозують тумани

Погоду в Україні 27 та 28 вересня буде визначати поле зниженого тиску. Через це значних опадів у більшості областей синоптики не прогнозують. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Лише завтра, 27 вересня, атмосферний фронт з Чорного моря впливатиме на погоду в східних, вдень і в Дніпропетровській областях. Там очікуються дощі.

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"28 вересня циклонічна діяльність над Чорним морем охопить південну частину України. У південній частині очікуємо помірні, вночі на Харківщині та Дніпропетровщині невеликі дощі. Також зверніть увагу, що у понеділок на заході України вночі та вранці може утворюватися туман", - додали синоптики.

Як зміниться температура в Україні

Температурний режим в більшості областей України також зміниться. Попри прохолодні ночі, денні температури приємно здивують українців.

27 вересня вночі очікується +4+9 градусів, на півдні і південному сході до +13 градусів. У Карпатах буде значно холодніше 0+5 градусів. Вдень по усій Україні синоптики прогнозують +16+21 градус.

Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода
Погода в Україні 27 вересня / фото: скріншот з meteoprog

28 вересня вночі у західних, північних та Вінницькій областях очікується +4+9 градусів. В інших регіонах буде +8+13 градусів. Вдень у більшості областей температура коливатиметься в межах +16+21 градуса. В Карпатах синоптики прогнозують вночі 0+5 градусів, вдень до +10+15 градусів.

Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода
Погода в Україні 28 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у більшості регіонів України до кінця тижня очікується стійка, помірно тепла погода без істотних опадів. У деяких областях вночі та вранці можливий туман.

Раніше повідомлялося, що 26 та 27 вересня у Києві очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10+12 градусів.

Напередодні стало відомо, що зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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