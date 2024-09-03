У Полтаві зросла кількість загиблих, понад 200 поранених: Зеленська назвала втрати

Російські окупанти вдарили балістикою по навчальному закладу та лікарні в Полтаві.

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У Полтаві зросла кількість загиблих і поранених / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Суспільне, Міноборони РФ

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Полтаві. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Кількість постраждалих і загиблих раптово сильно зросла Про втрати повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

Станом на 16:15 уже відомо щонайменше про 47 загиблих і 206 поранених.

"Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Уже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше - життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна пам'ять", - написала Зеленська.

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У Полтаві зросла кількість загиблих і поранених / фото: скріншот

Що таке балістична ракета? Балістична ракета - різновид ракетної зброї. Більшу частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні й тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності (250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовуються як стратегічні і оснащуються ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менше ніж півгодини за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Що відомо про ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Удар по Полтаві - головні новини

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару є багато загиблих і понад 200 поранених.

Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Є часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами. Рятувальники локалізували пожежу і продовжують розбір завалів.

Станом на 15:00 3 вересня стало відомо, що завдяки швидкій і злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 із них дістали з-під завалів. Усіх постраждалих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Пізніше Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву. Тривога напередодні удару була оголошена саме через загрозу балістики, однак проблема в тому, що долітає вона за кілька хвилин у прикордонні з РФ області.

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