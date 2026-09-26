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Росія готує нову тактику ударів взимку: експерт назвав найбільш вразливу сферу

Анна Ярославська
26 вересня 2026, 09:53
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Олег Жданов пояснив, чому взимку атаки стануть точковими, але безперервними.
Олег Жданов, укриття
Взимку РФ може посилити удари по Україні: Жданов назвав нову ціль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Жданов:

  • Чому Росія додасть водоканали до цілей ударів
  • Як зміниться інтенсивність російських атак
  • Що станеться, якщо Україна почне відповідати

З настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об’єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком. За прогнозом військового експерта Олега Жданова, атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.

"Тож тут я анітрохи не здивований. Гадаю, що саме так Російська Федерація й діятиме. Можливо, ще додадуть - ми вже другий рік про це говоримо - підприємства водоканалів, щоб зупинити постачання води", - розповів військовий експерт у коментарі ТСН.

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Наскільки складним буде цей сезон, на думку Жданова, залежатиме не лише від дій ворога.

"А наскільки важким він буде - покаже і погода, і можливості Російської Федерації. Чому? Тому що все ж сподіваюся, що президент не просто так оголосив про кілька тижнів, і наші балістичні ракети полетять на Москву", - сказав експерт.

Жданов додав, що на розвиток подій може вплинути й позиція Києва в найближчі тижні.

"Чекаємо кілька тижнів і сподіваємося, що ми почнемо відповідати. Щойно ми почнемо відповідати, повірте, інтенсивність обстрілів знизиться. І, до речі, зверніть увагу, що Російська Федерація дедалі рідше застосовує масовані удари", - зазначив він.

Росія змінила тактику обстрілів

Масштаб одноразових атак, за спостереженнями експерта, суттєво скоротився порівняно з попередніми роками.

"Якщо й масово, то вже не так, як раніше. По 700, по 500 дронів - такого немає. Є 200–300 дронів, так", - розповів Жданов.

Скоротилася й кількість застосовуваних ракет, а стратегічну авіацію в небі над Україною давно не фіксували.

"А ракет - дві десятки від сили. А повітряне базування взагалі - стратегічних літаків у повітрі ми давно не бачили", - сказав Жданов.

Замість поодиноких масованих ударів ворог перейшов до іншої моделі тиску.

"Зате вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває безперервно. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах", - зазначив він.

Найбільше це відчувають мешканці столиці та області - там ворог, за словами експерта, застосовує особливий підхід.

"Вони намагаються постійно тримати тривогу. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду", - розповів військовий експерт.

Хмарна погода, за словами Жданова, потрібна ворогу далеко не випадково - вона допомагає його техніці непомітно долати відстань углиб країни.

"Для того, щоб прорватися звичайними дронами, звичайними "Шахедами" або "Геранями" до центральних і західних регіонів нашої країни. Це свідчить про те, що можливості Російської Федерації теж не безмежні. Вони вже не можуть так організувати масштабний залп по нашій країні", - сказав Жданов.

Загалом, на думку експерта, саме в такому форматі протистояння, найімовірніше, триватиме ще кілька місяців.

"Тож гра триває. І, судячи з того, що сталося в Нью-Йорку, до весни точно воюватимемо приблизно в такому режимі", - зазначив експерт.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Реактивні "Шахеди" замість поршневих

Окремо Жданов звернув увагу на технологічні зміни у виробництві дронів, якими атакує Росія.

"Вони переорієнтовуються з "Шахедів" на двигунах внутрішнього згоряння на реактивні. Останні ефективніші, нам складніше з ними боротися, ми прогавили цей момент. Цілий рік ми чули про ці загрози, а потім для нас стало несподіванкою, що вони з’явилися", - визнав військовий експерт.

Попри це повноцінного переходу на нові дрони поки що не відбулося.

"Наразі масового застосування реактивних "Шахедів" немає. Максимум до сотні може доходити, і то якщо накопичують. А так вони запускають їх у режимі нон-стоп", - пояснив він.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 26 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. У результаті атаки зафіксовано руйнування та пожежі. Є жертви та постраждалі.

Київська міська військова адміністрація вранці 25 вересня повідомила про влучання БПЛА в багатоповерховий будинок на Печерську. У результаті атаки БПЛА загинув 14-річний підліток, ще 20 осіб отримали поранення.

Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя - зафіксовано влучання в об’єкти міста, під ударом опинилися два медичні заклади, в одному з них спалахнула пожежа. Попередньо, поранення отримав один чоловік.

Вдень 25 вересня в Солом’янському районі Києва російський БПЛА влучив в офісну будівлю. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

Росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані.

  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня
    Наслідки атаки на Запоріжжі 26 вересня Фото: t.me/zoda_gov_ua

Чому РФ завдає ударів по цивільних об’єктах - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що Росія не може переломити ситуацію на фронті, тому намагається тиснути на Україну ударами по цивільній інфраструктурі.

За словами експерта, ситуація на фронті дедалі менше відповідає цілям, які Москва заявляє під час переговорів. Зокрема, українські військові продовжують звільняти населені пункти в Донецькій області.

"Росія вже безпорадна у війні. На фронті, як ми бачимо, Україна почала відвойовувати значні ділянки окупованих територій", - зазначив Новак.

На думку економіста, через відсутність бажаних результатів на полі бою РФ намагається психологічно впливати на українців, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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