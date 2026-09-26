Магнітна буря вдарить з новою силою: Землю охопив 5-бальний шторм

Дослідники пояснили, коли період магнітних бур мине.

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Прогноз магнітних бур 26-28 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили 26 вересня магнітна буря

Як зміниться геомагнітна обстановка до початку наступного тижня

Третій день поспіль Землю "штормить" через магнітні бурі. Сьогодні, 26 вересня, геомагнітний шторм досяг червоного рівня. Про це свідчать дані meteoagent.

К-індекс 5 відповідає червоному рівню, тобто сильним магнітним коливанням. Сонячний спалах В8 відповідає зеленому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.

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Геомагнітна активність 26-28 вересня / фото: скріншот

Але вже завтра, 27 вересня К-індекс буде 3, що відповідає зеленому рівню. У понеділок показник знизиться до 2.

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

За даними Британської геологічної служби, магнітна буря, яка почалася сьогодні, не буде довготривалою. До 28 вересня геомагнітна активність стабілізується.

Магнітні бурі 26-28 вересня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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