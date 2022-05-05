Свавілля в Енергодарі: орки масово віджимають авто і вішають таблички "Za мир"

Рашисти крадуть авто у мирних жителів / t.me/denisovaombudsman

Російські окупанти вилучають автомобільний транспорт у місцевих жителів у захопленому Енергодарі Запорізької області.

При цьому орки прикріплюють до вкрадених авто українців таблички "Z", розповівши уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"В тимчасово окупованому Енергодарі та області окупанти масово відбирають автомобілі у мирних жителів для власних потреб і зі поспіхом намальованою на них рашистською символікою "Z" пересуваються містом", - йдеться в повідомленні.

Також, за її словами, окупанти силою захопили два автокрани і легковий автомобіль, які знаходилися на території автогосподарства Запорізької АЕС і використовують спецтранспорт ЗАЕС для установки білбордів у місті.

Крім того, окупанти, погрожуючи зброєю, вилучили автомобіль УАЗ-3163 034, який рухався з промислового майданчика ЗАЕС в транспортний цех станції для проведення технічного огляду та дозаправки.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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