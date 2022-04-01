В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску - Генштаб

В Енергодарі окупанти допитують місцевих жителів / Reuters

У місті Енергодар Запорізької області співробітники ФСБ РФ допитують місцевих жителів із застосуванням фізичної сили, повідомляє Генштаб.

Відомо, що на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів.

Зокрема їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Також наголошується що співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації проводять їхні допити з застосування методів психологічного і фізичного тиску.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Читайте також: