Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

Марія Николишин
27 січня 2026, 13:10
Також поранення отримав один офіцер.
Четверо поліцейських загинули на Черкащині / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Четверо поліцейських загинули під час затримання підозрюваного у вбивстві
  • Підозрюваний відкрив вогонь по правоохоронцях
  • Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю

У вівторок, 27 січня, в Черкаській області під час затримання підозрюваного у вбивстві загинули четверо офіцерів Національної поліції. Підозрюваний відкрив вогонь, його ліквідували спецпризначенці. Про це заявив керівник Національної поліції України Іван Вигівський.

"Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що при цьому четверо поліцейських загинули під час стрілянини. За його словами, віддали життя:

  • Командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
  • Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
  • Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
  • Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Загиблі поліцейські / фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi

"Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", - сказав Вигівський.

Голова НПУ висловив співчуття рідним та близьким загиблих офіцерів поліції. Також він побажав одужання пораненому офіцеру - старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю ввечері, 25 січня, у селі Сокільники на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю квадроцикла і маршрутки. Водієм квадроцикла був народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. Внаслідок аварії він загинув у лікарні.

21 січня екс-глава НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув внаслідок ураження струму на одній із підстанцій. Він особисто координував роботи з відновлення на одному з енергооб’єктів, який зазнав ворожої атаки.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці суриката в капелюсі за 49 секунд

