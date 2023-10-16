Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

Головна мета окупантів - викликати соціально-політичну напругу в країні, впевнений Іван Ступак.

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РФ готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Особливістю осінньо-зимових ударів РФ по Україні може стати потужна інформаційно-пропагандистська кампанія, заявив військовий експерт Іван Ступак.

У коментарі Фокусу він підкреслив, що, швидше за все, основний акцент ракетних ударів буде спрямований на прифронтові області — Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську і Запорізьку.

Також під удар можуть потрапити прикордонні області — Харківська, Сумська, Чернігівська, але тут можуть бути обстріли з мінометів і реактивної артилерії, не виключив експерт.

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Він також припускає, що головна мета окупантів — викликати соціально-політичну напругу в країні, створити думку, що "Київ відкупився і його захищають", хоча, не треба виключати, що і столиці теж дістанеться.

"Ми активно готуємося до ракетних ударів, але ворог гарантовано розширить їх різноманітність. Я думаю, в цьому році для нових цілей підуть вода, газове постачання і продукти харчування, зокрема зернові елеватори. Минулого року перебої з енергозабезпеченням не надто зіграли на руку ворогові. Цього року варто чекати спроб політичної дестабілізації через відсутність хліба в селах і малих містах. Сюди ж підключитися інформаційна кампанія в соціальних мережах через ботоферми, що Київ захистили, а про регіони забули", — додав Ступак.

Масовані удари РФ

Раніше в розвідці назвали, коли і чим РФ планує масовано бити по Україні. Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готується масовано бити по Україні: Зеленський назвав цілі і терміни ударів. Україна планує максимально посилити засоби ППО, підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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