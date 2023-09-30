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Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

Олексій Тесля
30 вересня 2023, 18:59 оновлено 30 вересня, 19:08
ЗСУ збивають 70-80% дронів РФ, що змушує росіян коригувати тактику, розповіла Наталія Гуменюк.
Дим, дрони Шахед
РФ масово б'є по Україні дронами Шахед / pixabay.com, Telegram

Голова Координаційного об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

За її словами, за вересень тільки на півдні України збили близько 300 російських дронів "Шахед". Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Еспресо.

За її словами, часто ці атаки комбінуються з ракетними. За її словами, збивається 70-80% цілей, що змушує росіян коригувати тактику.

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"Цілком ймовірно, що протягом таких атак також відбувається підбір тактики майбутніх ударів. Бо очевидно, що ворог аналізує, як і ми, результативність нашої протидії. Тобто сили ППО на даному етапі демонструють 70-80% влучань, тому противник буде вишукувати нову тактику", – резюмувала Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк розповіла подробиці удару російських окупантів по півдню України безпілотниками типу "Шахед". "Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були направлені по непростих маршрутах. У тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, але і в центральні регіони України", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося про те, що сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА. Ворожі ударні дрони були спрямовані переважно по південних регіонах.

Нагадаємо, вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами "Онікс" і ударними БПЛА типу Shahed, повідомили в повітряних силах. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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дрони війна Росії та України Наталія Гуменюк
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