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РФ готується масовано бити по Україні: Зеленський назвав цілі й терміни ударів

Олексій Тесля
15 жовтня 2023, 22:46 оновлено 15 жовтня, 22:52
Україна планує максимально посилити засоби ППО, підкреслив Володимир Зеленський.
Зеленський, ракети
Володимир Зеленський попередив про нові удари РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міноборони РФ

Рятувальники та енергетики ліквідують наслідки російського авіаудару по Херсону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно в Херсонській області, а також в Донецькій області ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять все можливе", - сказав він в ході свого відеозвернення.

Станом на сьогоднішній день, сказав Зеленський, в Херсоні відновлені поставки електрики і майже у всьому місті водопостачання, крім 10 будинків в Таврійському мікрорайоні. "Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитися завтра", - сказав президент.

відео дня

"Ми повинні усвідомлювати, що таких російських ударів з наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього потрібно бути готовим", - зазначив він.

За словами Зеленського, "ми максимально посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більше, ніж реально, ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато чого буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовки роботи енергетичних компаній і операторів зв'язку".

"Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї землі не зупинив Україну. Так само, як на полі бою, у всіх областях ми повинні бути максимально стійкими і міцними", - заявив він.

Масовані удари РФ

Раніше повідомлялося, що РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни і назвали цілі атак. Окупанти РФ не відмовляються від вирішення своїх стратегічних завдань, підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше у розвідці назвали, коли і чим РФ планує масовано бити по Україні. Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
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