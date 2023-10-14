У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні

Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, підкреслив Андрій Юсов.

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РФ може готувати нові ракетні удари / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, відкриті джерела

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про те, коли і чим російські окупанти планують масовано бити по Україні.

Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, причому ракет використовується менше. Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

При цьому представник української військової розвідки не виключив, що ворог накопичує ракетний арсенал для можливості нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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За його словами, це може статися, коли буде настання холодів і з початком зимового періоду, тому необхідно бути готовим до нових атак на цивільні і критичні об'єкти.

"Це ймовірний сценарій. Думати, що маніяк не буде повторювати спроб здійснювати таки терористичні атаки цієї зими - підстав ніяких немає. Тому війна триває, Україна продовжує боротьбу, продовжує звільнення власних територій, а це означає, що держава-агресор може продовжувати свої терористичні удари", – додав Юсов.

Масовані удари РФ

Раніше українцям назвали цілі і терміни нових масованих ударів РФ. Костянтин Криволап не виключає, що РФ буде бити по Україні відразу з декількох точок.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали терміни та цілі ворожих атак. Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче вразити, попередив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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