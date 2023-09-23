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РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

Олексій Тесля
23 вересня 2023, 10:45 оновлено 23 вересня, 11:02
Ворог продемонстрував здатність витримати паузу і накопичити певну кількість ракет, підкреслила Наталія Гуменюк.
Гуменюк, ракета
Наталія Гуменюк спрогнозувала цілі нових ударів РФ / колаж Главред, скрииншоты з відео

На сьогодні окупанти РФ не використовує ракети морського базування для ударів по Україні, що може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни мають перевагу в повітрі, мають запас ракет і намагаються його оновлювати. Про це вона повідомила в ефірі марафону єдиних новин.

Водночас глава прес-центру Сил оборони півдня пояснила, що санкції не працюють в абсолютному режимі блокування ракетного виробництва в РФ. При цьому ворог продемонстрував здатність витримати паузу і накопичити певну кількість ракет.

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  • "Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - не виключила вона.

Водночас вона зазначила, що "ми пережили той період, ми вже підготовлені, багато чого вже знаємо і розуміємо про ці атаки".

Раніше були названі нові цілі для ударів по росіянах у Криму. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко спрогнозував сценарій нових ударів по Чорноморському флоту російських окупантів.

В першу чергу Збройним силам України треба знищувати носії крилатих ракет морського базування Калібр, тому що саме ці ракети використовують для ударів по території України.

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війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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