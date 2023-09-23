РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

На сьогодні окупанти РФ не використовує ракети морського базування для ударів по Україні, що може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни мають перевагу в повітрі, мають запас ракет і намагаються його оновлювати. Про це вона повідомила в ефірі марафону єдиних новин.
Водночас глава прес-центру Сил оборони півдня пояснила, що санкції не працюють в абсолютному режимі блокування ракетного виробництва в РФ. При цьому ворог продемонстрував здатність витримати паузу і накопичити певну кількість ракет.
- "Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - не виключила вона.
Водночас вона зазначила, що "ми пережили той період, ми вже підготовлені, багато чого вже знаємо і розуміємо про ці атаки".
Раніше були названі нові цілі для ударів по росіянах у Криму. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко спрогнозував сценарій нових ударів по Чорноморському флоту російських окупантів.
В першу чергу Збройним силам України треба знищувати носії крилатих ракет морського базування Калібр, тому що саме ці ракети використовують для ударів по території України.
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