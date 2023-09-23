РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

Ворог продемонстрував здатність витримати паузу і накопичити певну кількість ракет, підкреслила Наталія Гуменюк.

https://glavred.net/ukraine/rf-kopit-rakety-ukraincam-nazvali-sroki-i-celi-novyh-massirovannyh-udarov-10503013.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк спрогнозувала цілі нових ударів РФ / колаж Главред, скрииншоты з відео

На сьогодні окупанти РФ не використовує ракети морського базування для ударів по Україні, що може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни мають перевагу в повітрі, мають запас ракет і намагаються його оновлювати. Про це вона повідомила в ефірі марафону єдиних новин.

Водночас глава прес-центру Сил оборони півдня пояснила, що санкції не працюють в абсолютному режимі блокування ракетного виробництва в РФ. При цьому ворог продемонстрував здатність витримати паузу і накопичити певну кількість ракет.

відео дня

"Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - не виключила вона.

Водночас вона зазначила, що "ми пережили той період, ми вже підготовлені, багато чого вже знаємо і розуміємо про ці атаки".

Раніше були названі нові цілі для ударів по росіянах у Криму. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко спрогнозував сценарій нових ударів по Чорноморському флоту російських окупантів.

В першу чергу Збройним силам України треба знищувати носії крилатих ракет морського базування Калібр, тому що саме ці ракети використовують для ударів по території України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.