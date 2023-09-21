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РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

Олексій Тесля
21 вересня 2023, 12:54 оновлено 21 вересня, 13:04
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Ракети РФ були направлені групами, які об'єднувалися і розділялися, пояснив Олександр Коваленко.
Ракета, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко оцінив ракетний удар РФ по Україні / Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив комбінований ракетний удар російських окупантів по Україні відразу по декількох містах.

Як пише він у матеріалі на сайті видання Sprotyv, ракети РФ були направлені групами, які об'єднувалися і розділялися.

"Тобто, по тактиці пусків, росіяни експериментували зі спробами прориву ППО і виконанням одночасно декількох завдань", — підкреслив експерт.

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Оцінюючи потужність останнього удару ракетами Х-101/555 він вказав, що можна говорити про те, що РФ використовувала накопичений боєкомплект.

"В цілому, в умовах складної обстановки, був показаний високий результат перехоплення ракет противника. Особливо слід відзначити кількість застосованих ракет. Був використаний не тільки накопичений боєкомплект, але і максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, які мають проблему з зносом і ресурсом. Тобто командування окупантів цьому удару надавало особливого значення і результат навряд чи їх задовольнив", — вважає аналітик.

Коваленко також додав, що попадання по енергооб'єкту в Рівненській області може бути тестовим ударом перед новими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5: 50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу з-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
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