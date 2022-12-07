За неповний рік війни проти України російська окупаційна армія втратила понад 90 тисяч людей убитими, кажуть американські експерти.

Росіяни за неповний рік в Україні втратили більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років - Newsweek / колаж фото https://ua.depositphotos.com и УНІАН

З моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окупанти втратили приблизно 90 тисяч людей убитими. Про це повідомляє американське видання Newsweek.

Як кажуть експерти, Росія за неповний рік війни як мінімум в два рази перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули за десятиліття В'єтнамської війни.

У листопаді нинішнього року американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявляв − близько 100 тисяч російських окупантів були вбиті або поранені. А аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли − Росія втрачає близько 100 своїх терористів на день у битві за Бахмут.

"Що стосується кількості смертей з російської точки зору, то одне порівняння – це вплив війни у В'єтнамі на Сполучені Штати. У цьому конфлікті загинуло трохи більше 58 тисяч військовослужбовців США, більшість з яких відбулося протягом приблизно десяти років. Для тих з нас, хто досить старий, щоб пам'ятати це, ця війна зробила істотний вплив на суспільство", – заявив професор статистики Технологічного інституту штату Вірджинія Рональд Фрікер.

Також вчений додав, що розв'язана війна проти України буде негативно впливати на РФ протягом десятиліть.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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