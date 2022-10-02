Росія зазнала удару в Лимані, нові втрати територій посилять критику – розвідка Британії

Втрата Лиману призвела до критики військового керівництва з боку вищих чиновників - британська розвідка / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Росія при виведенні військ з Лиману Донецької області зазнала не тільки військового, а й політичного удару, враховуючи, що Москва намагається анексувати регіон. Подальші втрати захоплених територій призведуть до посилення критики і тиску на військове командування. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

В розвідці Британії розповіли про те, що Лиман, ймовірно, під своєю окупацією утримували неукомплектовані сили Західного і Центрального військових округів Росії та контингент резервістів, мобілізованих на добровільній основі.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян", - зазначили аналітики.

Як вважають британці, Лиман - важливе в оперативному плані місто, оскільки там проходить основний шлях через річку Сіверський Донець, по якій російські окупанти намагаються посилити свою оборону.

Крім того, на думку фахівців, вихід з Лиману став політичним ударом. Росія втратила захоплену територію в Донецькій області - регіоні, який вона намагається анексувати.

"Відхід Росії з лиману також є значним політичною невдачею, враховуючи, що він розташований в Донецькій області, регіоні, який РФ нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", - вказали в розвідці.

Втрата окупованого Лиману призвела до критики російського військового керівництво з боку вищих чиновників. Подальші втрати територій призведуть до посилення публічної критики.

"Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях взагалы можуть призвести до посилення цієї публічної критики і посилять тиск на старше командування", - підкреслили в розвідці Великобританії.

Армія України зайшла до Лиману

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді до Лиману встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагаються втекти з лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України в Лимані. В місті йдуть бойові дії. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх сил.

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