"Путін здуру провів псевдореферендуми": політолог назвав провал Росії через втрату Херсона

Соскін, Путін / УНІАН, Главред

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду розповів, настільки ж грандіозний провал Росія отримала від втрати Херсона.

"Да. Путін здуру провів псевдореферендуми, оформив анексію, закріпивши в російській Конституції Херсонську область та інші захоплені території як суб'єкти Російської Федерації. А тепер Херсон втрачений - це колосальний удар по Путіну, його курсу і РФ в цілому", - говорить Соскін.

За його словами, Росія несе великі втрати.

"Втрати, і серед мобілізованих, і серед контрактників, і серед регулярних військ. Взяти хоча б втрату Росією Чорнобаївки – найпотужнішої військово-льотної бази, де залишилися навіть російські вертольоти, плюс багато техніки згоріло. Так що Росії завдано великої шкоди, причому втратила вона кращі збройні сили і важливу техніку", - зазначив Соскін.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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