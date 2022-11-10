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"Ми їх зупинили": Зеленський заявив, що Росія зазнала у десять разів більше втрат, ніж Україна

10 листопада 2022, 15:00

Однією з причин, чому втрати України в цій війні набагато менші є те, що наша держава не використовує своїх людей як "гарматне м'ясо".

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Зеленський заявив, що втрати РФ у 10 разів більші / Офіс президента України, 10-а гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія зазнала приголомшливих втрат в особовому складі та артилерії.

Як зазначив глава української держави в інтерв'ю CNN, нещодавня оцінка Пентагону про те, що Росія втратила 50% своїх танків у війні проти України, "більш-менш відповідає дійсності".

"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності – хоча, відверто кажучи, ніхто не знає повної реальності, особливо щодо особового складу", - заявив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що Росія зазнала вдесятеро більше втрат, ніж Україна. Український гарант зауважив, що хоч він не може назвати точні цифри, однак існує "дуже суттєва різниця" між втратами, яких зазнали обидві країни.

Як зазначив Зеленський, однією з причин, чому втрати України в цій війні набагато менші є те, що наша держава не використовує своїх людей як "гарматне м'ясо", чого не скажеш про Росію.

"Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а насамперед захист наших військових", - наголосив президент.

Український лідер також звернув увагу на те, що західна військова допомога змогла "зламати" наступ російських військ.

"Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології", - резюмував Зеленський.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

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війна в Україні війна Росії та України
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