ЗСУ успішно просуваються за двома напрямками - ISW

Українські війська звільнили Нескучне та Благодатне без бою, а особовий склад оперативно-бойового тактичного з'єднання "Каскад" з "ДНР" відступив.

https://glavred.net/ukraine/vsu-uspeshno-prodvigayutsya-po-dvum-napravleniyam-isw-10477288.html Посилання скопійоване

ЗСУ звільнили 11 червня Благодатне і Нескучне / Колаж: Главред, фото: скріншот

Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

11 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер заявив, що російські війська ведуть важкі бої поблизу населеного пункту, пишуть аналітики ISW.

Карта боїв в Луганській області / Фото : understandingwar.org

Українські та російські сили сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута 11 червня. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і що підрозділи російського спецназу намагаються там відкинути українські сили з позицій.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

Міністерство оборони Росії стверджує, що російські війська відбили вісім українських наземних атак поблизу Новобахмутівки, Красногорівки, Первомайського та Мар'їнки.

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів станом на 11 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що українські сили звільнили Нескучне (безпосередньо на південь від Великої Новосілки) і Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки).

Карта боїв у Донецькій області / Фото : understandingwar.org

Бої на Бахмутському напрямку / Фото: understandingwar.org

Російський військовий блогер заявив, що українські війська звільнили Нескучне і Благодатне без бою, а особовий склад оперативно-бойового тактичного з'єднання "Каскад" (формування так званої "ДНР") відступив, щоб уникнути оточення.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр 11 червня повідомила, що українські війська звільнили Макарівку - це населений пункт на південь від російських позицій в Нескучному і Благодатному. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська відступили зі Сторожового, а українські сили просунулися далі до північної околиці Урожайного.

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили зайняли позиції в Левадному і просунулися в районі Новодарівки. Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська зруйнували дамбу на річці Мокри Яли поблизу Ключового, проте візуального підтвердження пошкодження дамби поки немає.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки в Західній Запорізькій області 11 червня. Російський військовий блогер опублікував кадри, на яких нібито видно, як українські сили захоплюють Лобково і П'ятихатки.

Карта боїв на Запорізькому напрямку / Фото : understandingwar.org

Російські військові блогери заявили, що сильний дощ на фронті в Запорізькій області може перешкодити українським операціям. Один з них стверджував, що важкі західні танки і бронемашини, а також радянські танки Т-72 потраплять в бруд через дощ, що полегшить російським військам націлювання.

Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили навряд чи просунуться після сильних дощів, що дасть час (один військовий блогер припустив близько 48 годин) для російських військ, щоб перекинути резерви в райони бойових дій.

Куди переміщаються окупанти

Заступник глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що країна-агресор РФ перекидає свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку в бік Бахмутського і Запорізького.

Зокрема, з Херсона туди відправляють підрозділи 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ РФ) і невизначені підрозділи морської піхоти і повітряно-десантних військ у зв'язку з руйнуванням окупантами дамби Каховської ГЕС.

За словами Маляр, загарбники, ймовірно, і підірвали дамбу, щоб скоротити рубежі оборони в Херсонській області у відповідь на початок українського контрнаступу.

ЗСУ 11 червня звільніли низку населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Дивіться відео про звільнення Нескучного:

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на межі Донецької та Запорізької областей, воно розміщене нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Також У Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Інші новини: