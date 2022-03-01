Ворожі війська РФ завдали удару по телевежі у Києві

Телевежа в Києві / соцмережі

Російські окупаційні війська завдали удару по телевежі у Києві, вони вдарили по ретранслятору. Канали тимчасово не працюватимуть, але вже незабаром їх включать, як запрацюють резервні потужності. Наразі слід стежити за радіостанціями. Відомо, що було дві вогневі атаки. Вишка знаходиться у Сирці, Шевченківському районі столиці, біля метро Дорогожичі.

"Увага! Російські окупанти потрапили в телевізійну вишку. Наразі тимчасово не працюватимуть канали. Найближчим часом включать резервні потужні і все запрацює. Відтепер можна стежити за радіостанціями. Передайте, будь ласка, всім інформацію!! Ворог діє підступно, але ми витримаємо", - повідомили в МВС.

Страна уточнює, що російські війська потрапили в ретранслятор.

За інформацією УНІАН, сама вишка не пошкоджена.

Опубліковано і момент удару.

Війна Росії з Україною йде з 24 лютого. Росіяни під час своєї окупаційної операції бомблять мирні райони українських міст, об'єкти державної та цивільної інфраструктури.