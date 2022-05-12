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У Бучі російські окупанти залишили моторошний "подарунок" дитині

12 травня 2022, 20:41

Окупанти сховали вибуховий предмет у фортепіано дівчинки.

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"Подарунок" окупантів у Бучі / facebook.com/Марианна Глієва

У Бучі окупанти влаштували справжні тортури і пекло. Після повернення в свої будинки, які військо диктатора Путіна грабували і крали, люди розповідають шокуючі речі.

Російські солдати ховають небезпечні "подарунки" і людей закликають бути дуже акуратними.

Про один такий "подарунок" розповіла мешканка Бучі, музикант Маріанна Глієва на своїй сторінці в Facebook.

На фото видно, що окупанти сховали вибуховий предмет у фортепіано дівчинки.

На музичному інструменті стояли нагороди та кубки – призи за музичні конкурси. Так окупанти акуратно зняли всі нагороди, заклали вибухівку і поставили все назад.

"Це фортепіано дівчинки з Бучі. Російські солдати заклали в нього вибухівку, акуратно розставивши всі нагороди назад. Напевно, був час і натхнення. Молодці, Чайковський і Пушкін, хороших спадкоємців виховали, грамотних і винахідливих", - написала Глієва.

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У коментарях вона зазначила, що родині з цією дівчинкою дуже пощастило.

"Мама помітила, що нагороди коштують не так, як вони стояли раніше і заборонила дитині торкатися до музичного інструменту. А потім викликали відповідні служби і перевірили фортепіано – там виявився снаряд", - повідомила вона.

Як зазначають місцеві жителі, майже в кожному будинку знаходять такі "подарунки" від окупантів.

читайте такожЗвірства в Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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