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Розстрілював беззбройних чеченок: ЗСУ ліквідували відомого командира ГРУ

Юлія Закрепа
3 травня 2024, 18:27
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У 2002 році російські солдати під керівництвом Ульмана під час Другої чеченської війни розстріляли 41-річну матір сімох дітей.
Розстрілював беззбройних чеченок: ЗСУ ліквідували відомого командира ГРУ
В Україні ліквідували командира ГРУ Ульмана / колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, росЗМІ

Колишній командир групи спецпризначення ГРУ РФ Едуард Ульман, який був заочно засуджений за розстріл шістьох цивільних у Чечні 2002 року, був убитий на Донбасі.

Колишній керівник Союзу військовослужбовців "Захист" Сергій Семанчук та матір Ульмана Наталю Коробенкову підтвердили смерть окупанта. Видання "Новая Бурятия" не уточнює, коли саме загинув Ульман і за яких обставин це сталося.

Відомо, що російські солдати під керівництвом Ульмана під час Другої чеченської війни розстріляли 41-річну матір сімох дітей, вагітну восьмою дитиною Зайнап Джаватханову, її племінника Магомеда Мусаєва, 68-річного директора сільської школи Саїд-Магомеда Аласханова, завуча водія Хамзату Тубурову.

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Інцидент стався у Шатойському районі Чечні 11 січня 2002 року. Ульман, побачивши машину, за кермом якої був Тубуров, відкрив вогонь. Унаслідок стрілянини був убитий Аласханов, а Тубуров і Сатабаєв були поранені. Після цього машину відігнали з дороги, а водія та пасажирів відвели на ферму, де розташувалися російські спецпризначенці.

Ульман доповів про те, що сталося майору Олексію Перелевському, який наказав йому розстріляти людей, що залишилися живими. Едуард Ульман після цього сформував "підгрупу знищення", до якої увійшли його підлеглі Володимир Воєводін та Олександр Калаганський. Невдовзі після цього розстрілу російських військових затримали.

Суди присяжних двічі виправдовували Перелевського, Ульмана, Воєводіна та Калаганського. У 2007 році Північно-Кавказький військовий окружний суд ухвалив обвинувальний вирок, Перелевський отримав девʼять років колонії суворого режиму, Ульман - 14 років, Воєводін - 12 років, Калаганський - 11 років. Однак до оголошення вироку Ульман та двоє його підлеглих зникли. Термін відсидів і вже вийшов на волю лише Перелевський.

Нагадаємо, що РФ втратила на війні проти України півмільйона солдатів. Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність, рішучість та продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

В ГУР офіційно назвали втрати росіян внаслідок удару по Джанкою. Українським військовим вдалось знищити або критично пошкодити 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором.

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