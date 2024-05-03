РФ втратила на війні проти України півмільйона солдатів: у Франції розкрили втрати

Сежурне заявив, що європейські повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії.

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Росія втратила півмільйона солдат на війні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів, що країна-агресорка Росія втратила на війні проти України близько 500 тисяч солдатів.

Сежурне в інтерв'ю "Новой газете" наголосив, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність, рішучість та продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко - нізащо", - сказав міністр. відео дня

Глава МЗС також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який допустив відправку військ в Україну. Сежурне заявив, що європейські повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії. Тим паче, коли мир в Європі опиняється під загрозою, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.

"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", - додав французький міністр.

Нагадаємо, що у РФ визнали великі втрати після удару ATACMS по полігону в Луганській області. Пропагандисти називають подію "страшним провалом" і допускають, що втрати можуть бути навмисне занижені. Втрати можуть становити від 29 до 42 солдатів РФ.

У розвідці Британії назвали втрати РФ у війні. В Британії зазначили, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України, українські військові знищили або пошкодили понад 10 тисяч одиниць ворожої бронетехніки РФ.

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