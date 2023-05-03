Квартира Путіна і не тільки: стало відомо, що знаходиться в кремлівській будівлі, де був вибух

Це пояснює, чому в Кремлі атаку дронами назвали "замахом на Володимира Путіна".

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Безпілотники атакували будівлю, де розташована службова квартира Путіна / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

У Москві 3 травня безпілотники влучили в Сенатський палац Кремля. Саме там знаходиться кремлівська квартира російського диктатора Володимира Путіна і не тільки. Це пояснює, чому влада країни-агресора заговорила про "замах на Путіна". Про це повідомляє журналістка Фаріда Рустамова.

Саме Сенатський палац у Кремлі називають"першим корпусом". Там розташовані робочі кабінети Путіна, зали засідань і його службова квартира. Там також знаходяться кабінети керівника адміністрації диктатора і його заступників.

"Пам'ятаєте історичне засідання Радбезу перед війною? Воно відбулося в купольному або катерининському залі Сенатського палацу", — повідомляє Рустамова.

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За даними журналістки, саме в цій будівлі Путін приймав главу Китаю Сі Цзіньпіна.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що Україна не атакує російського диктатора Путіна чи Москву. Держава використовує зброю лише для захисту своєї території.

Дивіться відео про те, як безпілотник атакував Кремль:

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