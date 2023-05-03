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Атака на Кремль: під час вибуху на даху резиденції Путіна помітили двох "карлсонів"

Аліна Дембіцька
3 травня 2023, 19:05 оновлено 3 травня, 19:05
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У соцмережах цих двох дивних людей називають співробітниками "кремлівської ППО".
Удар по Кремлю
У момент вибуху безпілотника над куполом Кремля поряд були люди / скриішот із відео

Під час атаки невідомого безпілотника на московський Кремль помітили двох людей. Вони чомусь забиралися на купол Сенатського палацу, над яким майорить російський прапор. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як у якийсь момент на даху робочої резиденції російського диктатора Володимира Путіна опинилися двоє "карлсонів". Коли вони помітили безпілотник, то пригнулися. Проте після вибуху вони і надалі залишалися на куполі.

У соцмережах цих двох дивних людей називають співробітниками "кремлівської ППО". Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на "очевидців" стверджує, що на дахах у районі Кремля "чергують люди зі зброєю для знищення дронів".

відео дня

Водночас російське агентство пише, що на Красній площі працює система, яка обмежує можливість польоту дронів, в районі Кремля глушать сигнал GPS, а в центрі Москви встановлено ЗРПК Панцир-С1.

Дивіться відео інциденту у нашому телеграм-каналі:

Атака на Кремль: під час вибуху на даху резиденції Путіна помітили двох 'карлсонів'
У момент вибуху безпілотника над куполом Кремля поряд були люди / скріншот

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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