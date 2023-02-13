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"Щоб Європа змусила Україну віддати території": в ОП сказали, навіщо РФ галас навколо "нового наступу"

13 лютого 2023, 11:49
У Кремлі розраховують, що погрозами "піти у новий великий наступ" вони змусять Європу боятися і тиснути на Україну.
Российские военные, Михаил Подоляк
В ОП сказали, навіщо РФ галас навколо "нового наступу"/ Міноборони РФ, Офіс президента України

Країна-агресорка РФ навмисно постійно поширює інформацію про можливий "новий великий наступ в Україні". Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки Росії.

Наступ окупантів фактично не припинявся і продовжується від початку повномасштабного вторгнення. А розмовами про те, що РФ нібито його може посилити, країна-агресорка просто намагається залякати Україну. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Півтора місяці тому з'явилася нова гібридна компонента – вони почали говорити про великий наступ, щоб налякати нас. Вони досі вважають, що українців можна чимось налякати", – зазначає Подоляк.

Але таким чином окупанти хотіли вплинути не лише на Україну, а й на Європу, вважає радник голови ОП. Загарбники думали, що своїм залякуванням "новим наступом" вони можуть змусити Європу переконувати Україну віддати частину територій в обмін на мир.

"Вони хотіли налякати таким самим чином Європейський Союз, щоб європейці почали робити так, як до початку повномасштабного вторгнення – "умиротворення агресора за рахунок України". Тоді б Європа почала тиснути на нас – давайте щось віддамо, і за рахунок повної віддачі територій ви можете отримати якийсь мир", – пояснив радник керівника ОПУ.

Подоляк наголосив, що це "класична російська інтрига, яка всім очевидна".

Також він пояснив ситуацію, яка зараз склалася на фронті. Радник голови ОП зазначає, що росіяни накопичили на окупованих територіях частину своїх мобілізованих. Проте за рівнем підготовки вони явно не відповідають тим загарбникам, які вторгнулися в Україну рік тому.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у боях під Вугледаром захисники України повністю розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока. Вона була розбита включно з командним складом. На цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що наступна масована ракетна атака Росії по Україні може статися ближче до річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Зараз у Чорному морі до 12 одиниць зросла кількість російських кораблів, два з них є носіями ракет Калібр.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років. Зараз росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей і закріпитися там, зазначає Фейгін.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк
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