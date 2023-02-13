"Авіація точно буде": експерт розповів про західну зброю для наступу ЗСУ

Однозначно буде прийнято рішення про передачу Україні західної авіації, впевнений Роман Світан.

Роман Світан оцінив військову допомогу Заходу Україні / Вікіпедія, Скрін

З плином часу змінювалася концепція і підходи світового політикуму до війни РФ проти України, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Все-таки геополітика - це не швидке прийняття рішень, там є багато політичних рифів, через які доводиться переступати або поранитися", - підкреслив він Главреду.

Експерт пояснив, що до тих пір, поки не були вирішені всі питання в геополітиці, не було і концептуального прийняття рішення про надання Україні Заходом важкої техніки і бойових літаків.

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"Це сталося після G-20, після чого ще близько півтора місяців наші партнери погоджували прийняття рішень щодо передачі наступального озброєння. І лише після того, як це було узгоджено, перед Новим роком ми побачили поїздку Верховного головнокомандувача в Штати і ставлення політикуму США. Після цього ми вже почули рух техніки. Спочатку легкої, Bradley і Marder, а потім вже на січневому Рамштайні було прийнято рішення про передачу важкої техніки. А це вже говорить про те, що однозначно буде прийнято рішення і щодо передачі авіації - одне тягнеться за іншим. Тому, виходячи з логіки прийняття рішень, зрозуміло, що авіація у нас точно буде", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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