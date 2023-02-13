glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Авіація точно буде": експерт розповів про західну зброю для наступу ЗСУ

13 лютого 2023, 18:11
Однозначно буде прийнято рішення про передачу Україні західної авіації, впевнений Роман Світан.
Винищувачі F-16, Роман Світан
Роман Світан оцінив військову допомогу Заходу Україні / Вікіпедія, Скрін

З плином часу змінювалася концепція і підходи світового політикуму до війни РФ проти України, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Все-таки геополітика - це не швидке прийняття рішень, там є багато політичних рифів, через які доводиться переступати або поранитися", - підкреслив він Главреду.

Експерт пояснив, що до тих пір, поки не були вирішені всі питання в геополітиці, не було і концептуального прийняття рішення про надання Україні Заходом важкої техніки і бойових літаків.

відео дня

"Це сталося після G-20, після чого ще близько півтора місяців наші партнери погоджували прийняття рішень щодо передачі наступального озброєння. І лише після того, як це було узгоджено, перед Новим роком ми побачили поїздку Верховного головнокомандувача в Штати і ставлення політикуму США. Після цього ми вже почули рух техніки. Спочатку легкої, Bradley і Marder, а потім вже на січневому Рамштайні було прийнято рішення про передачу важкої техніки. А це вже говорить про те, що однозначно буде прийнято рішення і щодо передачі авіації - одне тягнеться за іншим. Тому, виходячи з логіки прийняття рішень, зрозуміло, що авіація у нас точно буде", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

Читайте більше:

Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:39

Пухкі щічки і широка посмішка: Тіна Кароль показала архівне фото з красенем-братом

18:32

Як зробити, щоб олія не стріляла: надзвичайно простий спосіб назавжди забути про проблему

18:20

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

18:11

"Авіація точно буде": експерт розповів про західну зброю для наступу ЗСУВідео

17:48

Чому 15 лютого не можна класти гроші на стіл: прикмети і що заборонено робити на Стрітення ГосподнєВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:32

Гарантії безпеки для України: в НАТО розкрили ймовірну формулу і терміниВідео

17:12

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще два позашляховики

17:03

Свого не віддадуть і чуже візьмуть: найжадібніші знаки зодіаку

17:03

Принц Гаррі та Меган Маркл готуються оголосити, що чекають на третю дитину

Реклама
17:01

Чому 14 лютого ніколи не виносили сміття: прикмети і що не можна робитиВідео

16:56

Казкове везіння ходить слідом: жінки з цими іменами завжди під крилом у янголів-охоронцівВідео

16:47

Фінський актор продає українські страви, щоб допомогти УкраїніВідео

16:46

"Настане його кінець": астролог назвав місяць смерті ПутінаВідео

16:43

У бункер - на бронепоїзді: Путін пересів з літака на залізницюВідео

16:29

Винищувачі і важке озброєння для України: Столтенберг заявив, що РФ почала великий наступВідео

16:24

Небанальні ідеї: який оригінальний подарунок на 14 лютого можна подарувати коханій людиніВідео

16:15

В Україну увірветься сильний шторм: синоптики оголосили про небезпеку і сильний снігопадВідео

16:09

Але в топі в українців: російська співачка Інстасамка перераховує величезні суми на армію окупантівВідео

16:06

Червоний Хрест виплачує по 2,5 тисячі гривень: кому з українців світить підтримкаВідео

15:57

Путін під наглядом онколога: у РФ засекретили закупівлі "Кремлівки"Відео

Реклама
15:57

Меган Фокс відповіла на чутки про те, що вона кинула нареченого через його зрадуВідео

15:53

РФ може напасти на одну з країн НАТО: майор ЗСУ пояснив ціль ПутінаВідео

15:39

Митяй з "Сватів" став сивим пошарпаним дідомВідео

15:38

Готуємо пишний і золотистий омлет: 3 помилки, яких припускаються навіть досвідчені господині

15:28

Навіщо засохлий багет миють під холодною водою і загортають у фольгу - унікальний рецепт грінокВідео

15:01

В СРСР не викидали зіпсовані фрукти та кисле молоко: як їх використовували господиніВідео

14:57

Чому не можна ламати хліб і хто його має різати: старовинні прикметиВідео

14:33

Гросу похвалилася нехилим схудненнямВідео

14:18

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 лютого: Близнюкам - гострота у стосунках, Рибам - важливі рішенняВідео

14:11

Микита Джигурда заступився за ув'язненого Михайла Єфремова: "Чарки горілки в житті не випив"

13:56

89% українців готові битися з окупантами навіть у разі ядерного удару - опитування

13:51

Захід озброїть ЗСУ тріадою: експерт назвав причину передачі Україні F-16Відео

13:49

"Де я": у РФ скандал з концертом співака, який не міг зрозуміти, навіщо він на сценіВідео

13:49

Як без зайвих зусиль обробити скумбрію на філе: неймовірні трюки на замітку господинямВідео

13:40

РФ намагається відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії – ПодолякВідео

13:25

Ріанна шокувала новиною про другу вагітністьВідео

13:21

"Старики принесли війну": легендарний український актор висловився про російських артистівВідео

13:17

Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона та Райан Рейнольдс вчетверте стали батьками

13:07

До сковороди нічого не прилипне: бомбічний фокус від досвідчених господарокВідео

13:04

У Путіна з’явилося нове смішне прізвиськоВідео

Реклама
13:04

"Спроба поцілувати криваві руки Путіна": у МЗС України відповіли Берлусконі через слова про Зеленського

13:00

Гороскоп на завтра 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

12:59

Чого чекати від нового наступу Росії і коли закінчиться війна – чат із Георгієм Тукою

12:58

Гороскоп Таро на 14 лютого 2023: Терезам - пристрастний роман, Левам - неземне щастя, Ракам - зміниВідео

12:51

РФ готує переворот у Молдові, Україна перехопила план Москви - СандуВідео

12:25

"Нам можуть дати літаки не раніше, ніж за 3 місяці": у передачі винищувачів є одне "але" – полковникВідео

12:11

Круглі будинки в СРСР: навіщо їх будували і чому в них було нестерпно жити

12:08

Якщо Україна отримає винищувачі: Світан розповів, чим може відповісти РосіяВідео

11:59

Від літаків, до танків і снарядів: Резніков назвав ключові теми нового "Рамштайну"Відео

11:58

"Вагнерівці" стратили кувалдою ще одного свого найманця та показали відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти