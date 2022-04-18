Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - Арестович

Олексій Арестович / УНІАН, Reuters

Підрозділи ЗСУ звільняють населені пункти в Харківській області, готуючи для російських окупантів "котел" на Ізюмському напрямку. Незважаючи на брак важкої наступальної зброї, українське командування вміло застосовує наявні ресурси.

Про це повідомив радник Голови ОП Олексій Арестович.

Ситуація в Харківській області змінюється на користь українських сил, оскільки військове керівництво будує вдалий стратегічний план.

"Наше командування вміє дуже грамотно застосовувати ті ресурси, які є, дуже грамотно. І вже застосовує. Тому ситуація на полі бою змінюється на нашу користь навіть тим, що дають (зброя із заходу, - ред.). Це ще не перехід наших сил у наступ, на це нам зброї не вистачить, але те, що ми набагато швидше зможемо загальмувати останні спроби російського наступу – це однозначно", – заявив Арестович.

У той же час, він не поспішає говорити про початок активних контрнаступальних дій з боку ЗСУ і тільки натякає на можливий котел для російських окупантів на Ізюмському напрямку.

"Ми не чекаємо, поки вони на нас нападуть. Я нічого говорити не буду, але якщо ви самі проаналізуєте які населені пункти ми звільняємо, то все зрозумієте", - сказав радник глави ОП.

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Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

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Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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