Мер Харкова закликав цивільних евакуюватися з міста

Харків / Reuters

У Харкові, в результаті постійних обстрілів, не залишилося безпечних місць.

Мер Харкова Ігор Терехов в Telegram-каналі закликав цивільних евакуюватися з найнебезпечніших районів.

"Ми продовжуємо евакуацію людей з найнебезпечніших районів міста, які знаходяться під безперервним обстрілом. Вивозимо людей в місця, які менш небезпечні. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто живе під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це", - заявив міський голова Ігор Терехов.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм. За його словами, зараз російські військові пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Арестович не виключив, що анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який був покинутий нашій розвідці.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе набагато швидше, "чим багато хто думає", якщо отримає необхідне озброєння для атаки російських окупантів.

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